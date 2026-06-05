به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی عصر جمعه در یادواره شهدای روستای عثماوندان شهرستان شفت و گرامیداشت شهدای اخیر جنگ سوم تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی، با اشاره به جایگاه والای شهدا در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: درباره شهدا باید از خود آنان سخن گفت، زیرا آنان بهتر از هر کس می‌توانند از جایگاه و مقام خویش خبر دهند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: شهیدان مشمول مغفرت و کرامت الهی هستند و آرزو می‌کنند که نزدیکانشان بدانند خداوند چه مقام و منزلتی به آنان عطا کرده است. دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به روایات اسلامی تصریح کرد: با ریخته شدن نخستین قطره خون شهید، گناهان او آمرزیده می‌شود و در قیامت از جایگاهی ممتاز برخوردار خواهد بود. بسیاری از انسان‌ها در قیامت محتاج شفاعت شهدا هستند.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه شهدا تنها متعلق به گذشته نیستند، تأکید کرد: امروز نیز از برکات، دعاها و عنایات شهدا بهره‌مند هستیم و خانواده‌های معظم شهدا از الطاف ویژه الهی برخوردارند. ما محتاج یادواره‌های شهدا و توسل به ارواح مطهر آنان هستیم؛ شهدا به این مجالس نیازی ندارند، بلکه این ما هستیم که برای استمرار مسیر خود به برکات آنان نیازمندیم.

انقلاب اسلامی برای استمرار خود هزینه داده است

وی در ادامه با اشاره به شهادت رهبران، فرماندهان و نخبگان جبهه مقاومت اظهار کرد: گمان می‌کردیم پرچم انقلاب اسلامی که مقدمه ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است، به دست رهبر شهید انقلاب به امام زمان (عج) سپرده شود، اما تقدیر الهی بر این قرار گرفت که ایشان نیز در زمره شهدای بزرگ این انقلاب قرار گیرد.

آیت‌الله رمضانی افزود: انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون برای حفظ آرمان‌های خود هزینه‌های سنگینی پرداخته است؛ از شهدای پیروزی انقلاب و دفاع مقدس گرفته تا شهدای مقاومت، فرماندهان بزرگ، دانشمندان هسته‌ای و شخصیت‌هایی همچون شهید سیدحسن نصرالله و دیگر فرماندهان محور مقاومت. خون این شهدا نه تنها موجب عقب‌نشینی انقلاب نشده، بلکه قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی را افزایش داده است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه جهانی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران مقتدرترین نظام دینی جهان است و هیچ نظام دینی دیگری در سطح جهان از چنین اقتدار و تأثیرگذاری برخوردار نیست. هیمنه پوشالی آمریکا و نظام سلطه در جنگ اخیر بیش از گذشته شکسته شد و ملت ایران نشان داد که با تکیه بر ایمان، مقاومت و فرهنگ «الله‌اکبر» می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند.

انتخاب رهبر جدید از افتخارات مجلس خبرگان بود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند انتخاب رهبر جدید انقلاب اشاره کرد و گفت: پس از شهادت رهبر انقلاب، مجلس خبرگان در شرایطی دشوار و با وجود بمباران برخی مراکز و تهدیدهای امنیتی، مسئولیت قانونی و شرعی خود را انجام داد و آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای با رأی قاطع به عنوان رهبر انقلاب انتخاب شد.

آیت‌الله رمضانی تواضع، ادب، فقاهت، عدالت، زهد، بینش عمیق سیاسی و اشراف بر مسائل کلان کشور را از ویژگی‌های برجسته رهبر انقلاب برشمرد.

وی با اشاره به مفهوم «بعثت مردم» خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی تنها یک تحول سیاسی در ایران نبود، بلکه موجب بیداری ملت‌های جهان شد و امروز آثار این بیداری را در حمایت جهانی از مردم فلسطین مشاهده می‌کنیم. ملت ایران به مرحله‌ای از بلوغ سیاسی رسیده است که می‌تواند در برابر فشارها و تهدیدهای جهانی ایستادگی کند.

آیت‌الله رمضانی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی اظهار کرد: وحدت و همبستگی ملت ایران بزرگ‌ترین پشتوانه نظام اسلامی است. دشمنان تلاش می‌کنند این انسجام را تضعیف کنند که مردم و نخبگان باید اجازه ندهند. وی همچنین از مسئولان خواست با جدیت بیشتری با گرانی، احتکار و سوءاستفاده‌های اقتصادی مقابله کنند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) تصریح کرد: مردم ایران با تقدیم شهدا و حضور در صحنه‌های مختلف، عزت و افتخار آفریدند و بی‌تردید این انقلاب مسیر خود را تا تحقق آرمان‌های بلند و زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه خواهد داد.