https://mehrnews.com/x3cftR ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6851172 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ تجمع یاسوجیها در شبهای مقاومت به نود و هفتمین شب رسید یاسوج- تجمع یاسوجی ها در شب های مقاومت و ایستادگی به نود و هفتمین شب رسید. دریافت 63 MB کد مطلب 6851172 کپی شد مطالب مرتبط استقبال پرشور و گسترده مردم ياسوج از رئيس جمهور جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها کهگیلویه و بویراحمد بیعت با رهبر انقلاب یاسوج
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