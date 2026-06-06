به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه در پیامی ارتحال آیت الله العظمی فیاض از مراجع تقلید عراق را تسلیت گفت که متن آن به این شرح است:



انا لله و انا الیه راجعون



قال مولانا الامام الصادق علیه السلام



اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شیئ الی یوم القیامة



در غره عید الله الاکبر عید سعید غدیر و ایام اکمال دین و اتمام نعمت ، عروج ملکوتی مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمداسحاق فیاض (طاب ثراه) موجب اندوه فراوان گردید.



ایشان که از اعاظم تلامذه آیت الله العظمی خویی قدس الله نفسه الزکیة بودند در دوران حیات پر خیر و برکت خویش در راه احقاق کلمة الله و تبلیغ معارف ناب اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) از هیچ کوششی فرو گذار ننموده، آثار علمی و فقهی فراوان و گران سنگی که از خود ایشان گذارده است و همه آنها ذخیره ای برای حوزه های علمیه بشمار می آید.



نوآوری های علمی و فقهی در کنار خدمات دینی و تبلیغی این مرجع بزرگ و به ویژه سهم به یادماندنی ایشان در احیای مراسم پیاده روی اربعین و خدمات اجتماعی فرهنگی به کشور و ملت عراق و افغانستان از ایشان شخصیتی برجسته ساخته بود.



اینجانب در گذشت این عالم ربانی را به محضر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) خصوصا مرجعیت عظمای نجف حضرت آیت الله العظمی سیستانی( دام الله ظله الشریف)، رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام عزه و ظله)، حوزه های علمیه نجف، قم، افغانستان، عموم حوزه های علمیه، بیت معظم له، فرزندان معزز ایشان ، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و بویژه ملت و دولت دو کشور دوست و عزیز عراق و افغانستان تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت احدیت برای آن مرجع بزرگوار رحمت و رضوان و برای بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت می نمایم. عاش سعیدا و مات سعیدا.



علیرضا اعرافی



مدیر حوزه های علمیه