چند پیشنهاد سینمایی برای دانشجویان؛ در «هنر و تجربه» چه خبر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، در این روزها در گروه سینمایی «هنروتجربه» که به فیلم‌هایی با رویکرد هنری و تجربی می‌پردازد پنج فیلم «پلان آخر بازی»، «ضابط»، «شکار حلزون»، «آن دیگری» و «آلرژی» در حال اکران است.

این آثار در سینماهای سراسر کشور روی پرده می‌روند اما در اکثر روزها سینماهای موزه سینما، کوروش، نارسیس، فرهنگ، چارسو و فلسطین میزبان این آثار هستند و فرصتی را برای علاقه‌مندان به سینما و دانشجویان فراهم می‌کنند تا با تماشای این آثار با ایده‌هایی متفاوت از فیلم‌های سینمای تجربه‌گرا و متفاوت تر از سینمای بدنه آشنا شوند.

در ادامه مروری کوتاه بر این پنج فیلم داریم.

ماجرای درخواست کمک یک زن

فیلم سینمایی «ضابط» به کارگردانی رضا سخایی و تهیه‌کنندگی سعید هاشمی و کوشا دهقان ساخته شده است.

«ضابط» که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است ماجرای زنی است که یک شب در اطراف تهران جلوی یک خودرو عبوری را می‌گیرد و از راننده خودرو درخواست کمک می‌کند. نسیم ادبی، شهرزاد صانع، رضا سخایی و سیامک صفری بازیگران اصلی این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «ضابط» که به‌صورت مستقل ساخته شده اولین تجربه کارگردانی رضا سخایی است. وی بیش از ۲۰ سال به‌عنوان دستیار و برنامه‌ریز با کارگردان‌های همچون علیرضا داودنژاد، داریوش مهرجویی، بهرام بیضائی، سیروس الوند، اصغر فرهادی، ابوالحسن داودی، آیدا پناهنده، محسن تنابنده همکاری داشته است.

آخرین برداشت‌های پلان آخر

فیلم سینمایی «پلان آخر بازی» به نویسندگی و کارگردانی پیمان شاهبد این روزها در حال اکران است.

در خلاصه داستان «پلان آخر بازی» آمده است: «پس از غیبتی طولانی، بازیگری مشهور، بار دیگر به دنیای سینما بازمی‌گردد تا در فیلمی، بازی کند. در روایت زندگی کارگردان، بازیگران و عواملی که در راه لوکیشن فیلمبرداری هستند، رگه‌های مشترکی پدید می‌آید؛ تا آنها در آخرین برداشت‌های پلان آخر، به مفاهیم تازه‌ای از زندگی برسند.»

مرجان قمری، اتابک نادری، مریم قاسمی، مسیحا یوسفی، ندا جلالی، بهرام نوروزی، جلال اعتصامی، آرمان پیراسته، عادل خندان، سولماز نادری، کیمیا حاجی ابراهیمی، صبا فدایی حسینی، پیمان دارابیان و رضا مؤمنی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

گم شدن در راه عروسی

فیلم سینمایی «آلرژی» به کارگردانی محمد داوود عسکری و تهیه‌کنندگی محمد کامبیز دارابی و احمد کاوری با حضور بازیگرانی همچون حسین سلیمانی، سهند جاهدی، بهار قاسمی، روناک پوریادگار، سید علی صالحی ساخته شده است.

«آلرژی» یک فیلم درام حادثه‌ای و جاده‌ای است و در خلاصه داستان آن آمده است: ۲ زوج جوان، برای رفتن به مراسم عروسی هم‌دانشگاهی‌ سابقشان در روستایی مرزی، ماشینشان را گل‌کاری کرده و به دل جاده‌های کوهستانی‌ و برفی می‌زنند؛ اما بر اثر حادثه‌ای از مسیر منحرف می‌شوند.

شکار حلزون

همچنین فیلم سینمایی «شکار حلزون» به کارگردانی محسن جسور و تهیه‌کنندگی مصطفی سلطانی با حضور بازیگرانی همچون حسین پاکدل، زنده‌یاد حسام محمودی، فرناز زوفا، محمد رسول صفری، رابعه مدنی، مسعود عجمی، یاسمن ترابی، علی‌اکبر قاضی نظام ساخته شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مینو زنی رنج‌کشیده و سرپرست خانواده برای تأمین هزینه‌های زندگی توسط پسر پیرمردی ازکارافتاده به‌عنوان پرستار پیرمرد استخدام می‌شود. شرط پسر برای استخدام پرستار، محرم شدن و ازدواج موقت با پیرمرد است تا بتواند از او نگهداری کند. مینو شرط را پذیرفته و به عقد پیرمرد درمی‌آید و پس از کوچ کردن به منزل پیرمرد اتفاقاتی پیش می‌آید که زندگی مینو و پیرمرد و پسر پیرمرد را دستخوش ماجراهایی می‌کند.

زنی که به دنبال هویت خود است

فیلم سینمایی «آن دیگری» به کارگردانی امیر توکلی و تهیه‌کنندگی سید محسن جاهد از چهارشنبه ۱۲ آذر اکران خود را آغاز کرده است.

«آن دیگری» روایت جوانی است که در کشاکش میان خواسته‌های شخصی و فشارهای اجتماعی، به دنبال یافتن هویتی تازه است. او در مسیر انتخابی بزرگ، با خانواده و جامعه وارد جدالی پرچالش می‌شود؛ سفری پر از ترس، امید و تضاد که در نهایت به کشف معنای آزادی و خودِ واقعی‌اش می‌انجامد.

امین زندگانی، مینا وحید، سیروس میمنت، مهری آل آقا، کسری ذوالفقاری، رضا محمودی، مجتبی ترکمن، صبا عبدالمالکی و نسیم ادبی از جمله بازیگران این فیلم هستند.