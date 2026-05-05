«ضابط» قصه زنان مظلوم و شرافتمند است؛ فیلمی که با پول قلم ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه فیلم سینمایی «ضابط» به کارگردانی رضا سخایی و تهیهکنندگی سعید هاشمی و کوشا دهقان شامگاه دوشنبه ۱۴ اردیبهشت با حضور سازندگان فیلم، جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه، توسط گروه سینمایی «هنر و تجربه» در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.
هاشمی یکی از تهیهکنندگان فیلم با تشکر از حضور مخاطبان در شرایط فعلی گفت: بسیار خوشحالم که دوباره برای تماشای اثری بر پرده نقرهای گرد هم آمدهایم چرا که در روزهای جنگ این سؤال در ذهنمان بود که آیا دوباره میتوانیم باحال خوب در برابر این پرده نقرهای بنشینیم و گویی این خواسته ما را خداوند اجابت کرده است. رضا سخایی برای این فیلم زحمت بسیار کشید و انصاف نبود که هفت سال برای دیدن فیلمش روی صحنه لحظهشماری کند.
دهقان دیگر تهیهکننده فیلم «ضابط» نیز اظهار کرد: رضا سخایی یکی از بهترینهاست و امیدوارم روزبهروز آثار بهتری بسازد و ما نیز از او یاد بگیریم و از آثارش لذت ببریم همانگونه که من از کارکردن با او لذت بسیار بردم.
سخایی این فیلم را اثری منطبق بر سازوکار سینمای «هنر و تجربه» خواند و گفت: در پاییز سال ۹۶ برای کاری به منزل داریوش مهرجویی رفته بودم و در حین ترک منزل ایشان، دقیقاً جلوی شهرک محل سکونت آقای مهرجویی یک خانم چادری سراسیمه جلوی ماشینم را گرفت و از من خواست او را به محلی که میخواست برسانم و من نیز چنین کردم اما سخنان او در حین این سفر بسیار جذاب بود و قصه داشت. صبح روز بعد مسئله را با توماج نورایی فیلمنامهنویس در میان گذاشتم و تصمیم گرفتیم که فیلمش را بسازیم و از همان لحظه نسیم ادبی، حسین زاهدی و یک گروه حرفهای بسیار خالصانه جمع شده و تمرین کردیم و پس از کشوقوسهای فراوانی که در زمینه بودجه داشتیم با رنج فراوان و کمک خداوند فیلم را ساختیم.
وی افزود: شخصیت اصلی زن این فیلم نماینده بخشی از زنان است که بسیار مظلوم و معصوم در جامعه هستند و علیرغم مشکلات بسیار باشرافت زندگی میکنند.
کارگردان با تشکر از مسئولان سازمان سینمایی و گروه سینمایی «هنر و تجربه» گفت: در شب ساخت این فیلم با مشکل بودجه مواجه شدیم و یکی از دوستان دستمزد نویسندگی خود برای یک اثر را به ما قرض داد و ما این فیلم را ساختیم و بهنوعی این فیلم با پول قلم ساخته شده است.
نسیم ادبی بازیگر فیلم «ضابط» نیز پس از خوشامدگویی به مخاطبان بیان کرد: این فیلم شخصاً برای خود من تجربهای عجیب و متفاوت بود و با جانودل حضور در این پروژه را پذیرفتم و همهجوره کنار آقای سخایی ایستادم چرا که ایده اثر و نظر کارگردان شخصاً برایم بسیار ارزشمند بود. خوشحالم از اینکه توانستم در این فیلم سهم کوچکی داشته باشم و امیدوارم زحمتهایی که آقای سخایی در این چند سال کشیده است به ثمر برسد.
حسن زاهدی صدابردار پیشکسوت سینمای ایران نیز گفت: اگرچه ما آخر خط هستیم؛ اما همچنان ادامه میدهیم. من حدود پنجاه سال است که از «دایی جان ناپلئون» گرفته تا «درباره الی» در سینما کار کردهام و شاهد بودهام که رضا سخایی چگونه در سمت دستیار کارگردان زحمت کشیده است. من و برخی دوستان مانند من نسبت به این مسئله احساس دین میکردیم چرا که رضا سخایی میخواست کارگردان شود و ما وظیفه خود را نسبت به او انجام دادیم.
فیلم سینمایی «ضابط» به کارگردانی رضا سخایی و تهیهکنندگی سعید هاشمی و کوشا دهقان و با بازی نسیم ادبی، شهرزاد صانع، رضا سخایی و سیامک صفری از چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در گروه سینمایی «هنروتجربه» اکران میشود.
