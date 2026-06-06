به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی ارتحال آیتالله شیخ محمد اسحاق فیاض آمده است: ارتحال فقیه جلیلالقدر حضرت آیتالله حاج شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوانالله تعالی علیه) از مراجع بزرگ نجف اشرف، موجب تالم و تاثر شد.
آن علامه مدقق با احاطه و تبحر فراوان، سالیان متمادی به تحقیق، بحثهای علمی، تدریس و تربیت شاگردان در حوزه علمیه نجف اشرف اشتغال داشت.
آیتالله فیاض با وجود مخاطرات و دشواریهای فراوان دوران حکومت بعث عراق، در نجف اشرف ماندگار شد و با مجاهدتهای بسیار به تالیف، تدریس و ترویج معارف اهلبیت(ع) پرداخت و آثار ارزشمند و متنوعی متناسب با نیازهای اجتماعی و سیاسی مردم از خود به یادگار گذاشت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رحلت این مرجع شیعه را به حضرت ولیعصر(عج)، حوزههای علمیه نجف و قم و بهویژه طلاب، فضلا و مردم افغانستان تسلیت گفت و برای خاندان وی صبر و اجر مسالت کرد.
قم - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی، ارتحال آیتالله شیخ محمد اسحاق فیاض از مراجع بزرگ نجف اشرف را تسلیت گفت و از خدمات علمی و حوزوی این مرجع فقید تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی ارتحال آیتالله شیخ محمد اسحاق فیاض آمده است: ارتحال فقیه جلیلالقدر حضرت آیتالله حاج شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوانالله تعالی علیه) از مراجع بزرگ نجف اشرف، موجب تالم و تاثر شد.
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