عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد امروز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۰۰:۲۰، حادثه انحراف یک دستگاه خودروی سمند در مسیر فلکه ویلاشهر به سمت فلکه راهنمایی و رانندگی و پس از پمپ بنزین به مرکز اورژانس استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه واحد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: متأسفانه در این حادثه سه نفر شامل دو مرد و یک زن به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان باختند.

عابدی تصریح کرد: یک مرد ۱۸ ساله نیز در این حادثه مصدوم شد که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتظری نجف‌آباد منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی است.