به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه شورای عالی معادن با شماره ۷۸۲۹۴۶۴ و تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۵، چارچوب‌ها و ضوابط مشخصی را برای تعیین حریم محدوده‌های دارای ذخایر نمک آبی تعیین کرده و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

این مصوبه با هدف ساماندهی فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری، جلوگیری از تداخل محدوده‌های معدنی و صیانت از ذخایر ارزشمند نمک آبی کشور به تصویب رسیده است.

این مصوبه در راستای ایجاد وحدت رویه در فرآیند تعیین حریم محدوده‌های اکتشافی و معدنی نمک آبی تدوین شده و بر جلوگیری از تداخل فعالیت‌های معدنی، کاهش اختلافات ناشی از هم‌پوشانی محدوده‌ها و حفاظت از حقوق دارندگان مجوزهای قانونی تأکید دارد.

بر اساس ضوابط جدید، تعیین حریم محدوده‌های اکتشافی و معدنی با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص زمین‌شناسی و هیدروژئولوژیکی ذخایر نمک آبی انجام خواهد شد تا از تأثیر فعالیت‌های معدنی مجاور بر کیفیت و کمیت این ذخایر جلوگیری شود.