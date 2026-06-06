به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه شورای عالی معادن با شماره ۷۸۲۹۴۶۴ و تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۵، چارچوبها و ضوابط مشخصی را برای تعیین حریم محدودههای دارای ذخایر نمک آبی تعیین کرده و برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است.
این مصوبه با هدف ساماندهی فعالیتهای اکتشافی و بهرهبرداری، جلوگیری از تداخل محدودههای معدنی و صیانت از ذخایر ارزشمند نمک آبی کشور به تصویب رسیده است.
این مصوبه در راستای ایجاد وحدت رویه در فرآیند تعیین حریم محدودههای اکتشافی و معدنی نمک آبی تدوین شده و بر جلوگیری از تداخل فعالیتهای معدنی، کاهش اختلافات ناشی از همپوشانی محدودهها و حفاظت از حقوق دارندگان مجوزهای قانونی تأکید دارد.
بر اساس ضوابط جدید، تعیین حریم محدودههای اکتشافی و معدنی با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص زمینشناسی و هیدروژئولوژیکی ذخایر نمک آبی انجام خواهد شد تا از تأثیر فعالیتهای معدنی مجاور بر کیفیت و کمیت این ذخایر جلوگیری شود.
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