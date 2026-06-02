سهمیه واردات کشنده در سال ۱۴۰۵ فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهمیه حوزه کشنده در سال ۱۴۰۵ برای اشخاص/شرکت‌های اعلامی دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل‌ونقل در سامانه اعمال شده است.

لازم به ذکر است ثبت سفارش جدید کشنده فقط برای افرادی که دارای سهمیه حوزه کشنده در سال ۱۴۰۵ هستند، امکان‌پذیر است. محل تامین ارز های مجاز برای این ثبت سفارش‌ها «صادرات خود» و «ارز خود» است و پرونده‌های ثبت سفارش مذکور از بررسی مجوز بهینه سازی معاف هستند.

خاطرنشان می سازد پرونده‌هایی که در سال گذشته تامین ارز شده‌اند، به میزان تامین ارز انجام شده در سال ۱۴۰۴ از بررسی سهمیه معاف هستند و بدون کنترل سهمیه قادر به ادامه فرایند خواهند بود.

ثبت‌سفارش‌های تامین ارز شده سال ۱۴۰۵ نیز بدون کنترل سهمیه امکان ادامه فرآیند ثبت سفارش را دارند، اما جزو مصارف سال جاری لحاظ می‌شوند.