به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حیدری پوری پیش ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تاکید اهمیت احداث گلخانه در شرایط آب و هوایی استان اعلام داشت بعضی تصور می کنند گلخانه تنها برای کنترل حرارت و برودت هواست، افزود: گلخانه تنها برای کنترل گرما و سرما نیست بلکه احداث آن در استان دارای توجیه و هم آب و هوای استان در فصل سرما نقطه عطفی بر احداث آن است، چراکه هزینه گرمایشی گلخانه نسبت به نقاط سردسیر کشور بسیار اندک است و این موضوع موجب تولید ارزان می شود.

حیدری پوری ابراز داشت: کشت گلخانه ای در سالهای اخیر در استان هرمزگان رواج یافته به نحوی که سطح زیر کشت از ۱۲ هکتار در سال ۸۲ به ۱۲۰ هکتار در سال ۹۲ افزایش یافته است. همچنین سطح زیر کشت با تولید ۲۴ هزار تن سبزیجات گلخانه ای و بیش از چهار میلیون گل گلدانی و همچنین ۴۲ میلیون عدد نشاء سبزی و صیفی بوده است.

حیدری پوری اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال ۹۳ سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای ۱۳۲ هکتار با ۲۹ هزار تن سبزیجات گلخانه ای و ۱۰ میلیون گل گلدانی و همچنین بیش از ۵۰ میلیون نشاء سبزی و صیفی در گلخانه های استان تولید گردد.

وی افزود: درآمد ناشی از صادرات استان در بخش محصولات گلخانه ای سالیانه معادل ۲۵-۳۰ درصد تولید یعنی هفت هزار تن در سال ۹۳ معادل ۱۴۰ میلیارد ریال برآورد می گردد.

وی با بیان اینکه توجه و قدرت كنترل و نظارت دقیق بر گیاه در گلخانه و همچنین با توجه به سیستم آبیاری تحت فشار در گلخانه در صورت استفاده از كود میزان استفاده از آن به دلیل اینكه كود همراه آب، تنها در مصرف بهینه بذر و نهاده ها قیمت تولید محصول وابسته به عوامل تولید و هزینه های خدماتی است و در صورت كاهش در هر یك از هزینه های تولید در هر یک از فرآیندهای ارائه شده می توان قیمت نهایی محصول را با كاهش روبرو كرد.

وی بیان داشت: گلخانه دار در بازدیدهای روزانه از گلخانه می تواند نیاز به بازسازی گلخانه را بررسی کند. سیستم گرمازا، خنک کننده، آبیاری را بازدید و مراقبت کند و امکانات پشتیبانی کننده را در مواقعی که سیستم ها آسیب می بینند، مطالعه و مدنظر قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: تراكم تولید محصول در گلخانه می تواند هزینه نیروی انسانی و آب و خاك را كاهش داد و این تجمیع امكانات در محدوده گلخانه نه تنها تولید محصول را با كاهش روبرو نمی كند بلكه شاهد افزایش عملكرد در واحد سطح هستیم تا جایی كه عملكرد خیار از ۲۰ تن به ۳۰ تن و گوجه فرنگی از ۲۰ تا ۲۵ تن به ۳۵ تن در هكتار خواهد رسید.

حیدری پوری ابراز داشت: لزوم وجود گلخانه با توجه به امكان بروز سیل، تگرگ و سرما و در نتیجه از بین رفتن محصول و همچنین عدم كیفیت محصول به دلیل حمله آفات و امراض از خاك و استفاده بی رویه از سموم و كودهای شیمیایی و همچنین استفاده بی رویه از خاك و آب و پایین بودن عملكرد و كیفیت تولید محصول در روش سنتی و ... چاره ای جز توسعه كشت گلخانه ای در استان وجود ندارد.

وی در ادامه اظهارداشت: گلخانه فقط كشت خارج از فصل نیست، اگر استان هرمزگان را در زمستان شبیه به یك فضای گلخانه ای بپنداریم كه تا حدودی از حیث دما این گونه است باز هم نمی توان چنین نتیجه گرفت كه با توجه به اقلیم استان احداث گلخانه با توجیه اقتصادی همراه نیست چرا كه هدف از احداث گلخانه تنها كشت خارج از فصل نیست بلكه كشت مستمر همراه با كنترل عوامل دیگر تولید از قبل آب، خاك، كود و سموم است. پس احداث گلخانه در هرمزگان با توجه به اقلیم مناسب ضمن داشتن توجیه اقتصادی مناسب تر و منطقی تر است؛ چراكه هزینه برقراری تعادل در دمای گلخانه از چرخه هزینه های تولید حذف خواهد شد.

وی از روند روبه رشد اشتغالزایی در گلخانه ها خبر داد و عنوان کرد: در سال ۸۰ تنها ۲۵ نفر در گلخانه های استان مشغول فعالیت بودند، اما خوشبختانه امروز حدود دو هزار نفر در گلخانه های استان به طور مستقیم مشغول فعالیت هستند.

وی از تولید گل و گیاهان زینتی، سبزی و صیفی جات، نشاء محصولات در گلخانه های استان خبرداد و یادآور شد: مجتمع های گلخانه ای در شهرستان های بندرعباس، حاجی آباد، رودان، میناب، بستک، مشغول فعالیت هستند که متوسط فروش محصولات در فضای باز و گلخانه ای در این گلخانه ها قابل توجه است.

حیدری پوری با اشاره به اینکه ازاین میزان زمینهای اختصاص داده شده به کشت های گلخانه ای در استان شهرستان حاجی آباد با توجه به نوع آب و هوایی با ۵۹ هکتار رتبه نخست کشت گلخانه ای استان را به خود اختصاص داده است. افزود: از این میزان سطح زیر کشت بیش از ۱۱ هزار تن محصول برداشت می شود.

حیدری پوری اظهارکرد: کشتهای گلخانه ای با شروع فعالیت آماده سازی گلخانه و بستر کشت برای تولید نشاء فعالیت خود را از اول مردادماه در مناطق شمالی استان شروع و با برداشت محصولات تا اواسط خرداد ماه سال آینده ادامه می یابد.

وی عمده محصولات کشت شده در گلخانه ها را شامل گل و گیاه، خیار، گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل عنوان و اضافه کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان بمنظور بهره گیری حداکثری از منابع ارزشمند آب و خاک توسعه سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای را با احداث پنج مجتمع گلخانه ای از سال ۸۲ آغاز نموده است و در حال حاضر دو مجتمع از پنج مجتمع بطور ۱۰۰ درصد در حال تولید است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، ادامه داد: بخشی از محصولات تولیدی در استان، به مصرف خود استان و مابقی نیز به سایر نقاط کشور و همچنین جهت صادرات ارسال می شود.

حیدری پوری، افزایش کیفیت محصول تولیدی، صرفه جویی در مصرف آب و افزایش تولید در واحد سطح، ایجاد فرصت های شغلی برای دانش آموختگان بخش کشاورزی، دستیابی به اهداف صادرات محصولات، متمرکز نمودن کشت و تولید بیش از یک محصول در سال را از مزایای کشت های گلخانه ای عنوان کرد.