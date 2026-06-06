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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

افتخارآفرینی معلم سرابی در جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

افتخارآفرینی معلم سرابی در جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا

سراب- فیلم کوتاه «صف» ساخته سعید پورعلی، معلم و هنرمند سرابی، در نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «مدی لایمز» ایتالیا در میان آثار برگزیده قرار گرفت و شایسته تقدیر شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از جشنواره فیلم کوتاه «مدی لایمز» که با حضور آثار متعددی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد، بیش از یک‌هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که در نهایت ۳۵ اثر به عنوان آثار منتخب معرفی شدند و فیلم کوتاه «صف» ساخته سعید پورعلی نیز در میان این آثار مورد تقدیر قرار گرفت.

فیلم کوتاه «صف» با همکاری جمعی از دانش‌آموزان ساخته شده و در آن به موضوع بحران کم‌آبی و ضرورت استفاده بهینه از منابع آب پرداخته شده است.

در همین راستا، در آیینی با حضور جمعی از مسئولان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر، از تلاش‌ها و موفقیت‌های سعید پورعلی در کسب این افتخار هنری تقدیر شد.

کد مطلب 6851428

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