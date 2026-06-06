هوای اصفهان و ۲ شهر مجاور در وضعیت خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه پایش فعال صبح شنبه شانزدهم خردادماه با میانگین ۴۶۹ AQI وضعیت خطرناک را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان ۲۳۱، پروین اعتصامی ۲۷۹، دانشگاه صنعتی ۲۳۹، رهنان ۲۲۴، سپاهانشهر ۲۴۱، فرشادی ۲۳۴، کردآباد ۲۴۳، میرزا طاهر ۲۶۴، ولدان ۲۱۴ و هزار جریب ۲۴۹ AQI وضعیت بنفش و بسیار ناسالم را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۴۰۹، بزرگراه خرازی ۳۳۹، رودکی ۳۳۲ و زینبیه ۴۹۷ و فرشادی ۵۰۰ AQI در وضعیت خطرناک است.
شاخص هوا در سگزی و شاهینشهر در وضعیت خطرناک ثبت شد.
هواشناسی پیش از این با هشدار سطح نارنجی اعلام کرده بود که از شامگاه جمعه و طی امروز شنبه ۱۶ خردادماه به سبب وزش بادهای شدید و فعال شدن کانونهای داخلی گردوغبار احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا وجود دارد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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