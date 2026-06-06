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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۷

لندکروز قاچاق در شهید مدنی یزد توقیف شد

لندکروز قاچاق در شهید مدنی یزد توقیف شد

یزد _ فرمانده انتظامی استان یزد گفت: لندکروز قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در ایستگاه شهید مدنی یزد توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری لندکروز که از جنوب کشور عازم زنجان بود مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران با بررسی مدارک راننده متوجه شدند خودرو به صورت قاچاق در حال تردد است که پس از هماهنگی قضائی، آن را توقیف و روانه پارکینگ سازمان اموال تملیکی کردند.

نگهبان گفت: کارشناسان، ارزش لندکروز توقیف شده را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در این زمینه یک متهم دستگیر، پرونده تشکیل و به مراجع قانونی تحویل داده شد.

کد مطلب 6851450

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