  1. استانها
  2. یزد
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

نگهبان: خودروی قاچاق ۱۰۰ میلیاردی در یزد توقیف شد

نگهبان: خودروی قاچاق ۱۰۰ میلیاردی در یزد توقیف شد

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از کشف یک دستگاه سواری تویوتای قاچاق در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: مأموران کلانتری ۱۵ آزادگان شهرستان یزد هنگام گشت زنی در شهر به یک دستگاه سواری تویوتا «اف. جی کروز» مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران با بررسی لازم متوجه شدند که اسناد و مدارک خودرو با ارکان موتور مطابقت ندارد و خودرو به صورت قاچاق در حال تردد است که آن را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش اف. جی کروز توقیف شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند و در این زمینه پرونده تشکیل و یک متهم به مراجع قضائی معرفی شد.

سردار نگهبان ادامه داد: مقابله با قاچاق کالا از اولویت‌های کاری پلیس بوده و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6599752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها