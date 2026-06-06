حرم مطهر رضوی میزبان جشن میلاد امام کاظم(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن فرا رسیدن بیستم ذی‌الحجه و میلاد با سعادت هفتمین گوهرتابناک آسمان امامت، حضرت امام موسی الکاظم (ع) پدر بزرگوار ولی نعمتمان حضرت علی بن موسی الرضا (ع) ویژه برنامه‌های جشنی با عنوان «باب الحوائج» در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی تصریح کرد: این ویژه برنامه‌ها با محوریت رواق امام خمینی (ره) و پخش از تلوزیون‌های پهن پیکر از صحن‌های این آستان مقدس برگزار می شود.

وی افزود: ویژه برنامه جشن روز میلاد امام کاظم (ع) نیز از ساعت صبح روز شنبه شانزدهم خرداد از ساعت ۹:۳۰ با سخنرانی حجت‌الاسلام هادی صاحبقرانی آغاز می‌شود و با مدیحه سرایی مهدی پاینده‌فر و شعرخوانی شاعر و مداح اهل بیت (ع) جواد بنی‌اسدی ادامه پیدا می‌کند.

شریعتی‌نژاد عنوان کرد: مراسم جشن شام میلاد امام کاظم (ع) نیز با قرائت زیارت امین‌الله توسط علی ملائکه، سخنرانی حجت‌الاسلام علی غفوری‌منش و مدیحه‌سرایی حسن عبدی همراه است.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: شعرخوانی شاعر خوش قریحه، احمد یعقوبی و قرائت دعای عالیه المضامین با نوای حجت‌الاسلام مهدی یعقوبی از دیگر برنامه‌های جشن شام میلاد امام کاظم (ع) در حرم مطهر رضوی است.