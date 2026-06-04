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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

شبِ عهد با ولایت در حرم مطهر امام رضا(ع)

شبِ عهد با ولایت در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- همزمان با عید غدیر حرم مطهر رضوی میزبان محفل باشکوهی از شور و معرفت با حضور پرشور زائران و مجاوران بود.

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کد مطلب 6850428

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