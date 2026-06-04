https://mehrnews.com/x3cf9G ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴ کد مطلب 6850428 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴ شبِ عهد با ولایت در حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد- همزمان با عید غدیر حرم مطهر رضوی میزبان محفل باشکوهی از شور و معرفت با حضور پرشور زائران و مجاوران بود. دریافت 16 MB کد مطلب 6850428 کپی شد مطالب مرتبط مهمونی کیلومتری غدیر در شهرستان تربت حیدریه سفره علوی،کرامت رضوی شکوه مهمونی کیلومتری غدیر در جوار حرم امام رضا(ع) حضور پرشور زائران و مجاوران در جشن کیلومتری غدیر مشهد برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد عید سعید غدیرخم
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