رئال به دنبال جذب ستاره فوتبال ایران/ دیدار: در حال بررسی پیشنهاد هستم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال زنان خود را برای فصل جدید آماده می‌کنند و بازار نقل‌وانتقالات به تدریج داغ‌تر می‌شود نام یکی از ستاره‌های جوان فوتبال ایران بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته است. سارا دیدار مهاجم جوان و موفق فوتبال زنان این روزها در کانون گمانه‌زنی‌ها درباره حضور در فوتبال اسپانیا قرار دارد.

دیدار که طی سال‌های اخیر یکی از مهره‌های تأثیرگذار خاتون بم بوده کارنامه قابل توجهی در سن ۲۱ سالگی از خود به جا گذاشته است. او همراه این تیم چندین عنوان قهرمانی لیگ برتر را تجربه کرده و در رقابت‌های آسیایی نیز توانسته توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد. عملکرد موفق او در مسابقات باشگاهی و همچنین بازی‌های ملی باعث شده نامش در فهرست بازیکنان مورد توجه برخی باشگاه‌های خارجی قرار بگیرد.

طبق گفته این مهاجم جوان فوتبال زنان ایران باشگاه اسپانیایی «رئال مورسیا» شرایط این بازیکن را زیر نظر گرفته و مذاکرات اولیه میان طرفین انجام شده است. گفته می‌شود مسئولان این باشگاه پس از بررسی بازی‌های اخیر دیدار نسبت به جذب او ابراز علاقه کرده‌اند و احتمال دارد در صورت تأیید نهایی کادر فنی روند انتقال وارد مرحله جدی‌تری شود.

این مهاجم جوان در سال‌های گذشته علاوه بر درخشش در لیگ داخلی در تیم ملی زنان ایران نیز نمایش‌های قابل قبولی داشته و موفق شده در چند مسابقه ملی گلزنی کند. همین مسئله موجب شده بسیاری او را یکی از چهره‌های آینده‌دار فوتبال زنان ایران بدانند.

البته هنوز هیچ توافق رسمی میان دو طرف اعلام نشده و باید منتظر ماند تا وضعیت مذاکرات مشخص شود. با این حال انتقال احتمالی دیدار می‌تواند یکی از مهم‌ترین اخبار نقل‌وانتقالاتی فوتبال زنان ایران در ماه‌های آینده باشد؛ انتقالی که در صورت نهایی شدن فرصت ارزشمندی برای حضور یک استعداد ایرانی در فضای حرفه‌ای فوتبال اروپا فراهم خواهد کرد.

سارا دیدار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید دریافت پیشنهاد از یک باشگاه اسپانیایی درباره آخرین وضعیت این انتقال احتمالی گفت: خبر صحت دارد و دعوت‌نامه‌ای برای من ارسال شده است اما در حال حاضر همه چیز در مرحله بررسی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه هنوز توافق نهایی میان طرفین حاصل نشده، افزود: برای تصمیم‌گیری باید مراحل مختلفی طی شود و همه شرایط را به‌دقت بررسی کنم.

مهاجم جوان خاتون بم درباره احتمال لژیونر شدن خود نیز اظهار داشت: حضور در فوتبال خارج از ایران همیشه یکی از برنامه‌های من بوده است اما باید ببینم شرایط به چه شکل پیش می‌رود و سپس تصمیم نهایی را بگیرم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: عوامل مختلفی در انتخاب مقصد بعدی و لژیونر شدن تأثیرگذار هستند و باید همه جوانب را در نظر گرفت.

دیدار همچنین درباره اطلاع باشگاه خاتون بم از این پیشنهاد گفت: باشگاه در جریان این موضوع قرار دارد و این مسئله را با مسئولان باشگاه و خانم جعفری مطرح کرده‌ایم.