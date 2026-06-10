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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

مهاجم تیم‌ملی نامزد بهترین گل آسیا شد

مهاجم تیم‌ملی نامزد بهترین گل آسیا شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا با معرفی نامزدهای بهترین گل فصل رقابت‌های لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶-۲۰۲۵ از سارا دیدار به عنوان یکی از گزینه‌های دریافت این عنوان رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) فهرست نامزدهای بهترین گل فصل رقابت‌های لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶-۲۰۲۵ را منتشر کرد که نام سارا دیدار مهاجم تیم فوتبال خاتون بم نیز در میان گلزنان برتر این فصل دیده می‌شود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی با اشاره به گل‌های تماشایی به ثمر رسیده در طول فصل اعلام کرد که رقابت‌های لیگ قهرمانان زنان آسیا سرشار از صحنه‌های جذاب، گل‌های دیدنی و لحظات به‌یادماندنی بوده است. بر همین اساس AFC تعدادی از برترین گل‌های فصل را انتخاب کرده و رأی‌گیری برای تعیین بهترین گل فصل را به هواداران سپرده است.

در میان نامزدهای معرفی‌شده سارا دیدار مهاجم تیم فوتبال خاتون بم و یکی از مهره‌های تأثیرگذار فوتبال زنان ایران نیز حضور دارد. گل این بازیکن به تیم فوتبال نسف قارشی ازبکستان که در جریان رقابت‌های لیگ قهرمانان زنان آسیا به ثمر رسید از سوی AFC در نامزدهای بهترین گل‌ فصل قرار گرفته است.

برای رای دادن به گل سارا دیدار می توانید (اینجا) کلیک کنید:

https://www.the-afc.com/en/club/afc_womens_champions_league.html/news/awcl-vote-for-best-goal-of-the-season-۲۰۲۵۲۶-presented-by-visa

کد مطلب 6856097
فریبا جلیل خانی

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