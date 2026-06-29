به گزارش خبرنگار مهر، تنها چند هفته تا آغاز رقابت‌های انتخابی فصل جدید لیگ قهرمانان زنان آسیا باقی مانده و در شرایطی که بسیاری از تیم‌های قاره مشغول آماده‌سازی برای حضور در این رویداد هستند وضعیت نماینده فوتبال زنان ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مرحله انتخابی این مسابقات از ۱۷ تا ۲۳ آگوست (۲۶ مرداد تا اول شهریور) برگزار خواهد شد و تیم خاتون بم باید در این بازه زمانی برابر رقبای خود به میدان برود تا برای رسیدن به مرحله گروهی تلاش کند.



طبق برنامه اعلام‌شده قرعه‌کشی مرحله انتخابی روز یازدهم تیرماه انجام خواهد شد و در آن زمان رقبای خاتون در مسیر صعود مشخص می‌شوند. این در حالی است که کمتر از دو ماه تا آغاز رقابت‌ها باقی مانده و مسئولان باشگاه باید هرچه سریع‌تر تکلیف مسائل مدیریتی، فنی و مالی تیم را روشن کنند؛ موضوعی که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد نماینده ایران در سطح قاره داشته باشد.



مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا با حضور ۱۲ تیم برتر قاره برگزار خواهد شد. تیم‌ها در سه گروه چهار تیمی قرار می‌گیرند و در پایان مسابقات دو تیم نخست هر گروه به همراه دو تیم برتر سوم راهی مرحله حذفی خواهند شد. حضور در چنین رقابت فشرده و سطح بالایی نیازمند ثبات و برنامه‌ریزی دقیق است. مسئله‌ای که این روزها بیش از هر زمان دیگری برای خاتون به یک دغدغه تبدیل شده است.



در شرایطی که این تیم باید خود را برای مهم‌ترین چالش آسیایی فصل آماده کند هنوز وضعیت نیمکت فنی آن به طور کامل مشخص نیست. مهم‌ترین ابهام موجود به آینده مرضیه جعفری مربوط می‌شود. مربی پرافتخاری که سال‌ها هدایت این تیم را بر عهده داشته و بخش مهمی از موفقیت‌های فوتبال زنان ایران با نام او گره خورده است.

جعفری پس از سال‌ها حضور مستمر در خاتون بم هنوز تصمیم نهایی خود درباره ادامه همکاری با این تیم را اعلام نکرده و همین مسئله باعث شده نگرانی‌هایی درباره آینده فنی خاتون شکل بگیرد. بسیاری معتقدند بخش بزرگی از هویت فنی و ساختار موفق این تیم طی سال‌های گذشته تحت تأثیر مدیریت و تفکرات او شکل گرفته و هرگونه تغییر روی نیمکت می‌تواند پیامدهای مهمی برای آینده باشگاه داشته باشد.

از سوی دیگر بحث تغییرات مدیریتی و مالکیتی نیز همچنان ادامه دارد. خاتون که در سال‌های اخیر به عنوان موفق‌ترین تیم فوتبال زنان ایران شناخته شده اکنون با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو است و تلاش‌هایی برای تأمین منابع مالی و تثبیت شرایط باشگاه در جریان است. در چنین فضایی برنامه‌ریزی برای حضور قدرتمند در آسیا نیز با دشواری‌های بیشتری همراه شده است.



نگرانی هواداران و علاقه‌مندان فوتبال زنان تنها به مسائل مالی محدود نمی‌شود. حفظ ستاره‌های تیم، تعیین کادر فنی، آغاز تمرینات منظم و آماده‌سازی برای مسابقات بین‌المللی از جمله موضوعاتی است که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود. هر روز تأخیر در این روند می‌تواند بر میزان آمادگی نماینده ایران تأثیر بگذارد.



خاتون بم در سال‌های اخیر ثابت کرده که توانایی رقابت با بهترین تیم‌های قاره را دارد و حضور در جمع مدعیان فوتبال زنان آسیا دیگر یک رؤیا برای این باشگاه محسوب نمی‌شود. با این حال موفقیت در فصل جدید بیش از هر چیز به تصمیماتی بستگی دارد که در هفته‌های آینده اتخاذ خواهد شد؛ تصمیماتی که می‌توانند مسیر آینده پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران را مشخص کنند.



اکنون همه نگاه‌ها به روزهای پیش رو دوخته شده است. روزهایی که قرار است تکلیف نیمکت فنی، ساختار مدیریتی و برنامه‌های آماده‌سازی خاتون روشن شود. تیمی که نماینده فوتبال زنان ایران در آسیاست بیش از هر زمان دیگری به ثبات و آرامش نیاز دارد تا بتواند با آمادگی کامل وارد میدان شود و بار دیگر نام خود را در سطح قاره مطرح کند.