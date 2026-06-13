به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خاتون بم به عنوان پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران این روزها در شرایطی حساس و سرنوشتساز قرار دارد که میتواند تأثیر زیادی بر آینده حضور این تیم در رقابتهای آسیایی داشته باشد.
خاتون بم با ۱۲ عنوان قهرمانی در لیگ برتر فوتبال زنان رکورددار بیرقیب فوتبال باشگاهی ایران است و در سالهای اخیر موفقیتهای زیادی در سطح قاره کسب کرده است. این تیم اکنون برای سومین بار موفق به کسب سهمیه حضور در لیگ قهرمانان زنان آسیا شده که نشاندهنده ثبات و قدرت این باشگاه در فوتبال زنان کشور است.
موفقیتهای آسیایی و جایگاه تاریخی خاتون بم
این تیم پیشتر نیز تجربههای موفقی در میدانهای آسیایی داشته و به عنوان نخستین تیم ایرانی فوتبال زنان توانسته به جمع هشت تیم برتر قاره راه پیدا کند. این موفقیت تاریخی که در مهرماه ۱۴۰۳ رقم خورد نقطه عطفی برای فوتبال زنان ایران محسوب میشود و نشاندهنده توانمندی و پتانسیل بالای این تیم است.
بحران مالی و نگرانی از آینده آسیایی
با این حال در حالی که انتظار میرفت این موفقیتها موجب تقویت ساختار باشگاه و افزایش حمایتها شود خاتون بم در حال حاضر با چالش جدی تأمین منابع مالی روبهروست. این مسئله میتواند آینده حضور آسیایی این تیم را با ابهام مواجه کند.
اگر وضعیت اسپانسر و حامی مالی در روزهای آینده مشخص نشود احتمال دارد این تیم در مسیر ثبتنام و حضور در رقابتهای آسیایی با مشکلات جدی مواجه شود.
بلاتکلیفی مدیریتی و سایه واگذاری
این باشگاه در سالهای اخیر با وجود مشکلات مالی و محدودیتهای ساختاری به مسیر خود ادامه داده و به عنوان یکی از جریانسازترین تیمهای فوتبال زنان کشور شناخته میشود.
با این حال تداوم این مسیر اکنون بیش از هر زمان دیگری به حمایت مالی و ثبات مدیریتی وابسته است. در ماههای گذشته گمانهزنیهایی درباره احتمال واگذاری یا جذب این تیم توسط مجموعههای صنعتی و باشگاههای بزرگ مطرح شده اما هیچیک از این گزینهها به نتیجه نرسیده و وضعیت مالکیتی و مالی تیم همچنان نامشخص باقی مانده است.
آینده مبهم در آستانه ثبتنام آسیایی
اکنون با نزدیک شدن به زمان ثبتنام و آمادهسازی برای حضور در رقابتهای آسیایی ادامه این بلاتکلیفی میتواند آینده حضور خاتون بم در سومین تجربه آسیایی خود را با ابهام جدی مواجه کند. این موضوع بهویژه برای تیمی با این سطح از افتخار و سابقه چالشی جدی و قابل تأمل به شمار میرود.
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