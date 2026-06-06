آغاز رقابت های گرندپری با معرفی یک پدیده اسپانیایی

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها روز گذشته با حضور ۲۵۳ تکواندوکاردر شهر رم آغاز شد و تکواندوکاران وزن ۸۰- کیلوگرم مردان، ۵۷- و ۶۷- کیلوگرم زنان به مصاف هم رفتند که علاقمندان به تکواندو شاهد نتایج غیر منتظره ای بودند.

در وزن ۸۰- کیلوگرم که غیر از نمایندگان کشورمان، اغلب مدعیان حضور داشتند، یک اسپانیایی جوان شگفتی ساز شد و با برتری مقابل بهترین های جهان روی سکوی نخست ایستاد.

«خوان آنتونیو کاناواس» که همین چند ماه قبل در مسابقات امیدهای جهان در دو راند متوالی به رادین زینالی باخته بود، روی «شیهاپ چانگ» پهن شده در مجموعه ورزشی «فورو ایتالیکو» دانشگاه رم، تکواندوکار دیگری بود که با برتری مقابل نفرات اول و دوم رنکینگ، از ظهور یک پدیده جدید در تکواندو رو به افول اسپانیا خبر داد.

«کاناواس» در نیمه نهایی «سی جی» آمریکایی و نفر دو رنکینگ و در مبارزه پایانی هم «رودریگوئز» قهرمان سال ۲۰۲۵ جهان از برزیل را شکست داد. در این وزن »سی جی» و «تاکوف» از صربستان به نشان برنز دست یافتند. «جایسانوف» ازبکستانی که همین دو هفته قبل نقره آسیا را کسب کرده بود، دور دوم به «زوراب» از گرجستان باخت و حذف شد. «شراباتی» از اردن نیز که یکی از امیدهای این کشور برای کسب سهمیه المپیک است در یک مبارزه نزدیک به «رودریگوئز» برزیلی باخت.

در وزن ۵۷- کیلوگرم زنان «پاچکو» برزیلی طلا گرفت. وی در مبارزه پایانی «کیم یو جین» از کره که دو هفته قبل در مسابقات آسیایی مغولستان عنوانی بهتر از مدال برنز کسب نکرده بود را شکست داد. مدال های برنز هم به نمایندگان کانادا و مراکش رسید.

نکته مهم در مورد این وزن که «کیم یو جین» کره ای باخت به «میرزالووا» ازبکستانی در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا را جبران کرد و با شکست او به نیمه نهایی رسید. از حوادث دیگر این وزن شکست و حذف «دنیا ابوطالب» تکواندوکار شاخص عربستان برابر حریفی از مراکش بود.

مدال طلای وزن ۶۷- کیلوگرم را «مارتون» مجارستانی به خود اختصاص داد. وی که طلا المپیک و نقره جهان را در کارنامه دارد با رنک یک دنیا همه رقبا را شکست داد و با اقتدار روی سکوی نخست ایستاد. «پرسیچ» از صربستان نقره گرفت و «هوانگ» از کره جنوبی به همراه «مارن تاکی» شاگرد بهزاد خداداد در تیم یونان به نشان برنز دست یافتند.

نکته جالب در خصوص این وزن شکست و حذف مدال آوران آسیایی بود. «صابیرجوونوا» از ازبکستان، «مینگ جو» از کره و «رازان» از اردن که طلا ، نقره و برنز را در مغولستان کسب کردند، راهی به جمع چهار تکواندوکار این وزن پیدا نکردند.

در دومین روز این مسابقات امروز شنبه تکواندوکاران اوزان ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم مردان، ۶۷+ کیلوگرم زنان به مصاف هم خواهند رفت.



تکواندوکاران کشورمان به دلیل شرایط جنگی کشور موفق نشدند در مهلت قانونی برای حضور در این رقابت ها ثبت کنند و مرحله نخست گرندپری در سال ۲۰۲۶ را از دست دادند.