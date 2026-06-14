سقوط در سکوت؛ آینده مبهم تکواندوی همدان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامی‌صفت: اگر نگاهی به کارنامه هیئت تکواندوی همدان در ماه‌های گذشته بیندازیم، تضاد عجیبی با دوران اوج این رشته می‌بینیم. آمارهای رسمی از مسابقات تکواندو، گویای این واقعیت تلخ است که در بسیاری از رقابت‌های منطقه‌ای نمایندگان همدان در رده‌های انتهایی جدول قرار گرفتند.

قرار گرفتن در رتبه پنجم یا ششم از میان ۶ تیم شرکت‌کننده در مسابقات منطقه‌ای، نه یک ضعف فنی ساده، بلکه نشان‌دهنده یک «فاجعه مدیریتی» است. وقتی تیم‌های استان‌های همجوار همدان در حال درو کردن مدال‌ها و ارتقای جایگاه تکواندوی خود در کشور هستند، سقوط همدان به رتبه‌های بیستم و بیست‌ویکم کشور، زنگ خطری است که مدت‌ها پیش صدای آن درآمده اما گوشی برای شنیدنش وجود ندارد.

ابهام در شفافیت مالی؛ پول‌ها کجا می‌روند؟

در کنار نتایج ناامیدکننده، آنچه نمک بر زخم جامعه تکواندو همدان پاشیده، ابهامات جدی در مدیریت منابع مالی است. مربیان و فعالان این حوزه از کمک‌های مالی قابل‌توجه به هیئت تکواندو و همچنین مبالغ دریافتی از ورودی مسابقات، آزمون‌ها و صدور احکام خبر می‌دهند؛ مبالغی که با احتساب ارقام جمع‌آوری شده، درآمدهای میلیاردی را نشان می‌دهد، اما خروجی آن در سطح استان، جز تعطیلی ورزش تکواندو در برخی شهرستان‌ها و سردی فضای تمرین نبوده است.

با این تفاسیر این سوال مطرح می‌شود که چرا شهرستان‌هایی مانند نهاوند در بلاتکلیفی سرپرستی به سر می‌برند و یا چرا بسیاری از پایگاه‌های شهرستانی عملاً به تعطیلی کشانده شدند؟ این درآمدهای کلان در کدام بخش هزینه شده است؟

استعفای پی‌درپی اعضای باسابقه و دلسوز هیئت، نشان‌دهنده بن‌بست در تصمیم‌گیری و فقدان مدیریت همگرا است. وضعیت به جایی رسیده که تکواندوی همدان به جای پرورش قهرمان، درگیر حواشی غیرورزشی شده؛ حواشی که خروجی آن جز انزوای استان و دلسردی قهرمانان و مربیان شاخص چیز دیگری نبوده است.

تداوم این وضعیت، تکواندوی همدان را به قهقرای تاریخی خواهد برد. اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به عنوان نهاد متولی، نباید در برابر این «فاجعه تدریجی» سکوت کند. جامعه تکواندو انتظار دارد با تشکیل مجمع فوق‌العاده و ورود بازرسان به مسائل مالی و مدیریتی این هیئت، تکلیف این رشته ریشه‌دار مشخص شود.

تکواندوی همدان با افت شدید، ابهام مالی و تعطیلی برخی شهرستان‌ها روبه‌رو شده است

رحیم سهیلی مربی بین‌المللی تکواندو و نایب‌رئیس سابق هیئت تکواندو استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از عملکرد هیئت تکواندو استان گفت: از تیرماه ۱۴۰۲ که انتخابات هیئت تکواندو برگزار و مجید دیبافر به عنوان رئیس هیئت انتخاب شد، انتظار می‌رفت تکواندوی استان مسیر رو به رشدی را طی کند، اما متأسفانه امروز شاهد افت محسوس این رشته در سطح استان هستیم.

وی افزود: در گذشته تکواندوی همدان در مسابقات مختلف منطقه‌ای، کشوری و انتخابی تیم ملی حضور مؤثر داشت و نتایج قابل قبولی کسب می‌کرد، اما در چند دوره گذشته عملکرد تیم‌های استان در بسیاری از رقابت‌ها ضعیف بوده و حتی در برخی موارد در رده‌های پایانی قرار گرفتیم.

این مربی بین‌المللی تکواندو با اشاره به نتایج برخی مسابقات بیان کرد: در چهارمین دوره قهرمانی کشور منطقه ۲ که در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۴ برگزار شد، تیم استان همدان در میان ۶ تیم، رتبه پنجم را کسب کرد؛ همچنین در دومین دوره قهرمانی منطقه ۲ در کرمانشاه، در بخش پسران بین ۶ تیم در جایگاه ششم قرار گرفتیم.

وی افزود: در رقابت‌های دختران و خردسالان نیز شرایط مشابهی رقم خورد و افت جایگاه قهرمانی برای تکواندوی همدان، که سابقه و ظرفیت بالایی دارد، نگران‌کننده است.

سهیلی ادامه داد: برخی استان‌های همسایه مانند کردستان توانستند در بخش بانوان رتبه‌های چهارم و ششم کشور را کسب کنند، اما همدان در برخی رده‌ها به رتبه‌های بیستم و بیست‌ویکم رسیده که این نشان دهنده نیاز جدی به بازنگری در وضعیت فنی و مدیریتی هیئت تکواندو است.

نایب‌رئیس سابق هیئت تکواندو استان همدان با انتقاد از وضعیت شهرستان‌ها گفت: در برخی شهرستان‌ها فعالیت تکواندو عملاً دچار مشکل شده به عنوان نمونه نهاوند با سرپرستی اداره می‌شود و در شهرستان بهار فقط در بخش بانوان فعالیت می‌کند و در کبودرآهنگ نیز فعالیت‌ها به شدت کاهش یافته یا تعطیل شده است؛ ادامه این روند می‌تواند به بدنه تکواندوی استان آسیب جدی وارد کند.

سهیلی با اشاره به اختلافات داخلی در هیئت تکواندو افزود: متأسفانه از زمانی استقرار مدیریت فعلی در هیئت تکواندو آرامش از خانواده تکواندو رخت بسته و برخی اختلافات باعث شده که تعداد از نیروهای باتجربه و فعال کنار بکشند و حتی برخی اعضای هیئت نیز به دلیل اختلافات و نبود همکاری مؤثر استعفا دهند.

کمک‌های مالی به هیئت تکواندو شفاف سازی شود

وی درباره وضعیت مالی هیئت نیز اظهار کرد: یکی از مسائل مهم، شفافیت مالی است، طبق اسناد و اطلاعاتی که در اختیار داریم، کمک‌های مالی قابل توجهی به هیئت پرداخت شده برای نمونه در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۹۸ میلیون تومان و در سال‌های بعد نیز مبالغ دیگری دریافت شده که جمع این مبالغ به ارقام قابل توجهی می‌رسد؛ همچنین از محل ورودی مسابقات، حق عضویت‌ها، کمربندها و سایر منابع، مبالغی دریافت شده که باید مشخص شود این مبالغ دقیقاً در کجا هزینه شدند.

این مربی بین المللی تکواندو ادامه داد: علاوه بر کمک‌های مالی، مبالغی نیز از ورودی مسابقات و دوره‌ها دریافت شده که شفاف‌سازی درباره آن ضروری است؛ ما انتظار داریم هیئت تکواندو استان همدان گزارش مالی دقیق، روشن و قابل بررسی ارائه دهد تا خانواده تکواندو از نحوه هزینه کرد منابع مالی اطلاع پیدا کند.

وی با بیان اینکه شفافیت مالی حق ورزشکاران، مربیان و خانواده‌ها است، گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بارها نسبت به تعیین تکلیف برخی مسائل مالی و اداری تذکر داده اما به اعتقاد بنده در صورت وجود ابهامات، باید موضوع از مسیر قانونی، اداری و در مجمع بررسی شود.

سهیلی با اشاره به نقش مجمع و اداره کل ورزش و جوانان گفت: پیشنهاد ما این است که اداره کل ورزش و جوانان، با هماهنگی رئیس مجمع، موضوع را به صورت جدی پیگیری کند و در صورت نیاز مجمع فوق‌العاده تشکیل و درباره ادامه فعالیت هیئت تصمیم‌گیری شود چراکه نباید اجازه دهیم تکواندوی همدان را قربانی اختلافات مدیریتی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: برخی از ورزشکاران و مربیان شاخص استان، به‌ویژه در بخش بانوان، زحمات زیادی کشیده‌اند و بسیاری از موفقیت‌هایی که اخیراً در لیگ یا مسابقات به دست آمده، حاصل تلاش همین مربیان و ورزشکاران بوده است، نباید اجازه داد بی‌تدبیری مدیریتی باعث دلسردی این افراد شود.

مربی بین‌المللی تکواندو استان همدان در پایان گفت: ما به دنبال تخریب شخصی نیستیم، اما تکواندوی همدان سرمایه انسانی بزرگی دارد و نباید با سوءمدیریت، نبود شفافیت و اختلافات داخلی از مسیر پیشرفت خارج شود. انتظار داریم مسئولان ورزش استان، موضوع را با دقت بررسی کنند و برای بازگشت آرامش و انسجام به خانواده تکواندو تصمیم جدی بگیرند.

عملکرد هیئت تکواندوی همدان رضایت بخش نیست

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در ادامه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقادات گسترده از وضعیت مدیریتی هیئت تکواندوی استان، اظهار کرد: اعضای هیئت‌های ورزشی که با رأی مجمع انتخاب می‌شوند، مسئولیت سنگینی برای ایجاد تغییرات مثبت و رشد متوازن در تمامی رده‌های سنی بر عهده دارند؛ اما متأسفانه عملکرد هیئت تکواندوی استان در سه سال گذشته با چالش‌های جدی مواجه بوده است.

علی حقیقی افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد هیئت‌ها، از جمله میزان اعزام‌های ورزشی، تعداد قهرمانان و آمار بیمه‌های ورزشی، هیئت تکواندو برخلاف سایر هیئت‌ها، در سه سال اخیر با وجود مکاتبات مکرر، عملاً در برگزاری مجمع سالیانه ناتوان بوده که این مسئله تخلف محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه عملکرد فعلی هیئت تکواندو رضایت‌بخش نیست و شاهد تنزل این رشته در استان هستیم، گفت: نارضایتی گسترده‌ای میان ورزشکاران، مربیان و داوران ایجاد شده و با توجه به این شرایط، رایزنی‌هایی با رئیس فدراسیون تکواندو انجام شده تا بتوانیم تغییرات لازم را در بدنه مدیریتی این هیئت اعمال کنیم.

مجمع فوق‌العاده برای تعیین تکلیف هیئت تکواندو برگزار می‌شود

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان خاطرنشان کرد: ما خواستار برگزاری مجمع فوق‌العاده هستیم تا رئیس فعلی هیئت تکواندو با حضور در صحن مجمع، گزارش شفافی از عملکرد و نتایج کسب‌شده ارائه دهد تا در نهایت اعضای مجمع درباره ادامه فعالیت وی و هیئت‌رئیسه تصمیم‌گیری کنند.

وی در خصوص شائبات مطرح‌شده پیرامون شفافیت مالی این هیئت نیز تأکید کرد: گزارش‌هایی مبنی بر بازگشایی حساب‌های بانکی شخصی از سوی برخی افراد به دست ما رسیده که بازرس‌های نظارتی در حال پیگیری دقیق آن هستند. در صورت اثبات این تخلف، دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی برخورد قاطع و قانونی را با مسببان آن خواهند داشت.

گفتنی است؛ تکواندوی همدان امروز بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاده است؛ مسیری که یا به احیای این رشته و بازگشت به روزهای اقتدار ختم می‌شود و یا با تداوم وضع موجود، به فراموشی کامل در تالار افتخارات استان می‌انجامد.