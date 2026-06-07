به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته جلسه هم اندیشی مسئولان سازمان لیگ با تیم های حاضر در رقابت های لیگ برتر با حضور دبیرکل و نایب رئیس فدراسیون به منظور تعیین تکلیف لیگ های برتر سال ۱۴۰۴ برگزار شد و در نهایت بر اساس نتایج ثبت شده تا هفته ما قبل پایانی در این خصوص تصمیم گیری شد.

بر همین اساس تیم پارس جنوبی عنوان قهرمانی لیگ برتر بانوان جام «ایراندخت» را از آن خود کرد، آکادمی ویسی در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم‌های ایران استار و ایمن پیشرو به صورت مشترک عنوان سوم را به دست آوردند.

در لیگ برتر آقایان جام «خلیج فارس»، تیم‌های نفت مناطق مرکزی-زاگرس جنوبی و شهرداری ورامین به دلیل فاصله امتیاز اندک به صورت مشترک عنوان قهرمانی را کسب کردند، پالایش نفت آبادان نایب قهرمان شد، دانشگاه آزاد اسلامی در جایگاه سوم قرار گرفت و مس کرمان عنوان چهارم را به خود اختصاص داد.

مراسم اختتامیه رقابت‌های لیگ برتر تکواندو کشور در بخش بانوان و آقایان روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه در محل فدراسیون تکواندو برگزار می شود و از تیم‌های برتر تجلیل به عمل آمده و کاپ، مدال و جوایز مربوطه اهدا خواهد شد.

طبق برنامه اعلام شده این مراسم در بخش بانوان از ساعت ۱۴ تا ۱۷ و در بخش آقایان از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ با حضور مسئولان فدراسیون، اعضای سازمان لیگ، کادر فنی تیم‌های ملی، ورزشکاران، مربیان و نمایندگان تیم‌ها برگزار می‌شود.