سرآتشیار مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازه زمانی هفته گذشته، در مجموع ۷ هزار و ۶۸۶ تماس با سامانه اضطراری ۱۲۵ سازمان آتشنشانی اصفهان برقرار شد که پس از بررسی و غربالگری تماسها، ۲۷۲ مورد به اعزام تیمهای عملیاتی منجر شد.
وی افزود: در پی این تماسها، ۲۷۲ تیم عملیاتی اطفای حریق و امداد و نجات از ۲۸ ایستگاه آتشنشانی مستقر در سطح شهر اصفهان به محل حوادث اعزام شدند و اقدامات لازم را انجام دادند.
۹۹ مورد حریق در یک هفته
سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به تفکیک مأموریتها تصریح کرد: از مجموع عملیاتهای انجامشده، ۹۹ مورد مربوط به حریق بوده است که شامل آتشسوزی وسایل نقلیه موتوری، واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری و صنعتی و همچنین حریق ضایعات و بقایای کشاورزی میشود.
دهقانی ادامه داد: در بسیاری از این حوادث، حضور بهموقع نیروهای عملیاتی از گسترش دامنه آتش و بروز خسارات گستردهتر جلوگیری کرد.
ثبت ۱۳۱ حادثه متنوع در سطح شهر
وی با اشاره به سایر مأموریتهای امدادی بیان کرد: در هفته گذشته، ۱۳۱ حادثه گوناگون در سطح شهر اصفهان گزارش شد که از جمله آنها میتوان به تصادفات رانندگی، محبوس شدن افراد در کابین آسانسور، گیر افتادن شهروندان در اماکن تجاری و کارگاهی، گیر کردن حلقه در انگشت، مهار و نجات حیوانات و همچنین حوادث ساختمانی نظیر گودبرداریهای غیراصولی، تخریب و ریزش اشاره کرد.
دهقانی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این مأموریتها به حوادث ناشی از بیاحتیاطی یا رعایت نکردن اصول ایمنی در ساختمانها و کارگاهها مربوط بوده است.
اجرای ۱۱۲ گشت ایمنی در راستای پیشگیری
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه این سازمان گفت: در راستای ارتقای ایمنی شهری، طی هفته گذشته ۱۰۷ مورد استقرار خودروهای اطفائیه در نقاط مختلف شهر انجام شد و همچنین ۱۱۲ گشت ایمنی با هدف شناسایی نقاط حادثهخیز و مخاطرهآمیز اجرا شد.
وی افزود: این گشتها با هدف پیشگیری از بروز حوادث و ارتقای سطح آمادگی در مناطق پرتردد و حساس شهر انجام میشود.
نجات ۱۱۱ شهروند در عملیاتهای یک هفته
دهقانی با اشاره به نتایج عملیاتهای انجامشده اظهار کرد: در مجموع، نیروهای آتشنشانی اصفهان طی ۲۷۲ عملیات موفق شدند جان ۱۱۱ شهروند گرفتار در حریق و حوادث مختلف را نجات دهند یا از وارد شدن آسیبهای جدیتر به آنها جلوگیری کنند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان تصریح کرد: همکاری مردم با نیروهای امدادی و رعایت اصول ایمنی در منازل، محیطهای کاری و اماکن عمومی، نقش مهمی در کاهش حوادث و خسارات احتمالی دارد.
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