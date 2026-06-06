نیاز ۵۵۰ میلیاردی برای تکمیل چهارخطه چگنی - ویسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت‌الله میرزایی در حاشیه جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های راه‌سازی لرستان، اظهار داشت: پروژه احداث محور چهارخطه دوره‌چگنی - ویسیان به طول ۷.۵ کیلومتر از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و نقش مهمی در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و توسعه ارتباطات منطقه‌ای ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اجرای پروژه در دو قطعه، افزود: قطعه نخست به طول ۵.۵ کیلومتر دارای پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۸۵ درصد است که عملیات بیس آن به طور کامل اجرا شده و هم‌اکنون آماده قیرپاشی و اجرای آسفالت است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، ادامه داد: قطعه دوم این محور به طول دو کیلومتر با پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصد در حال اجرا است و عملیات خاکریزی و تکمیل ابنیه فنی آن در دست انجام است.

میرزایی، مهم‌ترین چالش این پروژه را احداث پل ۱۶۱ متری در مسیر محور عنوان کرد و گفت: این پل با هفت دهانه ۲۳ متری از چالش‌های عمده این پروژه بوده که طی سنوات گذشته تعدادی از شمع‌ها و پایه‌های آن اجرا شده و برای تکمیل سازه و بهره‌برداری کامل از آن، اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان موردنیاز است که تأمین آن نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع روند تکمیل پروژه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در مجموع برای تکمیل هر دو قطعه این محور و بهره‌برداری کامل از آن، اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان نیاز است که با تخصیص این اعتبار، یکی از گلوگاه‌های ترافیکی منطقه برطرف و سطح ایمنی‌محور به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با تأکید بر اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان، تصریح کرد: تکمیل محور چهارخطه دوره‌چگنی - ویسیان علاوه بر کاهش سوانح رانندگی، نقش مؤثری در تسهیل دسترسی به مراکز جمعیتی و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.