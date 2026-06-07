به گزارش خبرنگار مهر، ثریا قربانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته محیط زیست، در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره وضعیت حیات وحش، مناطق تحت مدیریت و برنامه‌های حفاظتی استان، اظهار کرد: حضور یک قلاده پلنگ در یکی از مناطق استان که تصاویر و فیلم‌هایی از آن ثبت شده بود، توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست تأیید شده است.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، نیروهای یگان حفاظت و کارشناسان حوزه حیات وحش در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات لازم تلاش کردند این گونه ارزشمند را از محدوده‌های مسکونی دور کرده و به زیستگاه طبیعی خود هدایت کنند. همچنین با توجه به اهمیت موضوع، بررسی‌های میدانی و پایش منطقه همچنان ادامه دارد.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست کرمانشاه با اشاره به برخی طرح‌های حفاظتی در دست اجرا گفت: برای اجرای اقدامات حفاظتی در مناطق هدف، مطالعات تخصصی توسط دانشگاه انجام شده و هم‌اکنون نیز طرح مدیریت این مناطق در دست تهیه است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان نهایی و تحویل شود.

قربانی تصریح کرد: در بازدید اخیر کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کشور از منطقه مورد نظر، جمع‌بندی اولیه این بود که در شرایط فعلی نیازی به توسعه یا گشایش جدید در محدوده مورد مطالعه وجود ندارد و اولویت اصلی حفظ ویژگی‌های طبیعی و ظرفیت‌های پژوهشی منطقه است.

وی درباره طرح حفاظت مشارکتی در منطقه چالابه نیز گفت: این طرح برای نخستین بار در یکی از مناطق تحت مدیریت محیط زیست کشور اجرایی می‌شود و هدف آن ساماندهی فعالیت‌های گردشگری بدون ایجاد ساخت‌وساز جدید در عرصه طبیعی است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست کرمانشاه افزود: در این محدوده تنها زیرساخت‌های ضروری مانند پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی و برخی امکانات مورد نیاز گردشگران ساماندهی خواهد شد و بهره‌بردار موظف است بخشی از مسئولیت‌های حفاظتی منطقه را نیز بر عهده بگیرد.

وی با بیان اینکه خدمات اقامتی مورد نیاز گردشگران از طریق روستاهای اطراف تأمین خواهد شد، گفت: فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار انجام شده و انعقاد قرارداد در آینده نزدیک صورت می‌گیرد.

قربانی در ادامه با اشاره به شاخص‌های ارزیابی وضعیت مناطق تحت مدیریت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش موفقیت برنامه‌های حفاظتی، نتایج سرشماری گونه‌های جانوری است که در سال‌های اخیر روند مناسبی را در استان نشان می‌دهد.

وی افزود: نتایج سرشماری‌ها حاکی از افزایش جمعیت برخی گونه‌های پستانداران و پرندگان نسبت به سال‌های گذشته است که این موضوع بیانگر حفظ کیفیت زیستگاه‌ها و اثربخشی اقدامات حفاظتی انجام شده در مناطق مختلف استان است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست کرمانشاه با اشاره به وضعیت تالاب هشیلان نیز گفت: این تالاب به دلیل ساختار طبیعی و ویژگی اسفنجی خود نقش مهمی در حفظ رطوبت منطقه و تغذیه آب‌های زیرزمینی دارد و در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری برای مدیریت منابع آبی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز در آن انجام شده است.

وی ادامه داد: مسدودسازی برخی مسیرهای برداشت غیرمجاز آب در محدوده تالاب موجب شد حتی پیش از آغاز بارندگی‌های فصلی، بخشی از چشمه‌های منطقه دوباره آبدهی پیدا کنند که نشان‌دهنده تأثیر مثبت مدیریت منابع آب در این اکوسیستم ارزشمند است.

قربانی همچنین به برنامه‌های استان برای ثبت ذخیره‌گاه زیست‌کره اشاره کرد و گفت: در این الگو، علاوه بر حفاظت از طبیعت، نقش جوامع محلی نیز به عنوان بخشی از چرخه زیستی منطقه مورد توجه قرار می‌گیرد و توسعه پایدار با مشارکت مردم دنبال می‌شود.

وی افزود: یکی از برنامه‌های در دست پیگیری، تهیه مقدمات ثبت یک ذخیره‌گاه زیست‌کره مشترک میان استان‌های کرمانشاه و کردستان و بخش‌هایی از اقلیم کردستان عراق است که در صورت تحقق، می‌تواند جایگاه بین‌المللی این منطقه را ارتقا دهد.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی حفاظت محیط زیست کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تمامی برنامه‌های حفاظتی استان با محوریت حفظ تنوع زیستی، مشارکت جوامع محلی و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های طبیعی دنبال می‌شود و اداره کل حفاظت محیط زیست استان این موضوعات را با جدیت در دستور کار دارد.