منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات آمار حوادث کار استان اصفهان اظهار کرد: طبق بررسیهای آماری در سال گذشته، ۱۲۸ نفر در حوادث ناشی از کار در سطح استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با سال پیش از آن، با کاهش ۱۲.۹ درصدی همراه بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به تفکیک جنسیتی متوفیان بیان کرد: از میان ۱۲۸ نفری که در سال ۱۴۰۴ جان خود را در محیطهای کاری از دست دادند، ۴ نفر زن و ۱۲۴ نفر مرد بودهاند.
وی افزود: تحلیل دادهها نشان میدهد که «سقوط از بلندی» با اختصاص ۴۲ درصد از کل تلفات، اصلیترین علت فوت کارگران است و پس از آن، «اصابت جسم سخت» با ۲۳ درصد در رتبه دوم قرار دارد.
سایه سنگین ناایمنی بر پروژههای ساختمانی
فیروزبخت با تحلیل ریشههای وقوع حادثه سقوط از ارتفاع تصریح کرد: این حوادث غالباً در محیطهایی نظیر داربستها، نردبانها، سازههای فلزی و طبقات نیمهکاره رخ میدهد. فقدان تجهیزات حفاظت فردی از جمله کمربند و طناب ایمنی، نصب غیرکارشناسی داربستها و نبود حفاظ در لبههای پرتگاه، در کنار نظارت ضعیف و آموزش ناکافی، از مهمترین محرکهای وقوع این فجایع انسانی هستند.
کاهش ۶.۶ درصدی آمار مصدومان
وی درباره وضعیت مصدومان حوادث کار گفت: در سال گذشته ۲ هزار و ۲۵۳ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶.۶ درصد کاهش یافته است. از این تعداد، ۱۶۲ نفر زن و ۲ هزار و ۹۱ نفر مرد بودهاند.
منصور فیروزبخت بر نقش حیاتی کارفرمایان در صیانت از جان نیروی کار تأکید کرد و گفت: الزام به تأمین تجهیزات استاندارد، بازرسیهای ادواری و منظم از کارگاهها، استانداردسازی سازههای موقت و توقف فوری عملیات در شرایط ناایمن، راهکارهای کلیدی برای تداوم روند کاهشی این حوادث در استان اصفهان است.
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