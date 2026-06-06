مرکز عملیات هوایی آمریکا در حملات موشکی ایران فلج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی Air & Space Forces Magazine فاش کرد، مرکز عملیات هوایی مشترک این کشور در پایگاه العدید قطر به دنبال حملات مستقیم ایران طی هفته های نخست جنگ از دور خارج شد.

در این گزارش به نقل از یک مسئول آمریکایی بلند پایه آمده است، مرکز مذکور که حملات هوایی آمریکا در خاورمیانه را طی بیش از ۲۰ سال اداره می کرد در پی حملات موشکی موفقیت آمیز ایران تعطیل شد.

بر اساس این گزارش، پیشتر گزارشی در خصوص حجم خسارت های وارده به این مرکز منتشر نشده بود. اینک با توجه به نزدیکی این پایگاه به ایران سؤالات زیادی در خصوص فایده بازسازی آن مطرح شده است.

مرکز مذکور بر تجاوزات آمریکا علیه افغانستان، عراق، سوریه و یمن نظارت داشت.