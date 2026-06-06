تصویب دوره آموزشی قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، منصور اله‌وردی از تصویب و ابلاغ دوره آموزشی آشنایی با قانون حمایت از حقوق معلولان برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد و گفت: آموزش قوانین مرتبط با افراد دارای معلولیت یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق حقوق این افراد و اجرای مؤثر قانون حمایت از حقوق معلولان است.

وی با اشاره به اینکه وجود قوانین بدون آگاهی عمومی و سازمانی نسبت به مفاد آنها نمی‌تواند به تحقق اهداف قانون منجر شود، اظهار کرد: در بسیاری از موارد نبود شناخت کافی از حقوق قانونی افراد دارای معلولیت نه تنها مانع اجرای صحیح قوانین می‌شود بلکه در بلندمدت زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی خواهد بود. از این رو دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان طی دو سال گذشته آموزش قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.

اله‌وردی افزود: بر اساس ماده ۸ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۵ به آن پیوسته است، دولت‌ها موظف به افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق افراد دارای معلولیت، ترویج احترام به کرامت و منزلت آنان و توسعه برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی در این زمینه هستند. به همین دلیل، مصوب شدن آموزش‌های مرتبط با حقوق افراد دارای معلولیت برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و الزام دستگاه‌ها به اجرای آن در اولویت برنامه‌های دبیرخانه قرار گرفت.

وی ادامه داد: با پیشنهاد و پیگیری دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان و همکاری اداره کل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی کشور و همچنین با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسید. این دوره با محورهای آموزشی شامل آشنایی با انواع معلولیت، قوانین و مقررات مرتبط با افراد دارای معلولیت و شیوه صحیح تعامل و ارتباط با این افراد در قالب بخشنامه آموزشی سال ۱۴۰۵ به عنوان یکی از دوره‌های عمومی مصوب برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده است.

مسئول دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با تأکید بر نقش آموزش در تحقق عدالت اجتماعی خاطرنشان کرد: ارتقای آگاهی و مهارت کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه اجرای یکپارچه‌تر قوانین، دسترسی بهتر افراد دارای معلولیت به خدمات و کاهش موانع اداری و ارتباطی را فراهم کند. هرچه شناخت کارکنان از حقوق و نیازهای این گروه بیشتر باشد کیفیت ارائه خدمات عمومی نیز ارتقا خواهد یافت.

وی همچنین تصریح کرد: اجرای مؤثر قانون حمایت از حقوق معلولان تنها با تصویب قوانین امکان‌پذیر نیست و نیازمند شکل‌گیری فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام به حقوق شهروندی، دسترس‌پذیری و فرصت‌های برابر است. برگزاری این دوره آموزشی می‌تواند گام مهمی در جهت نهادینه‌سازی این رویکرد در ساختار اداری کشور باشد.

اله‌وردی متذکر شد: دستگاه‌های اجرایی کشور با استقبال از برگزاری این دوره آموزشی، زمینه ارتقای دانش و مهارت کارکنان خود را فراهم کرده و در مسیر تحقق کامل حقوق قانونی افراد دارای معلولیت نقش مؤثرتری ایفا کنند.

وی در پایان از تلاش‌های معاونت آموزش و تشکیلات سازمان بهزیستی کشور، اداره کل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات این سازمان و همچنین معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در تصویب و ابلاغ این دوره آموزشی قدردانی کرد و گفت: همچنین از دفتر آموزش، تحقیقات و نوآوری وزارت نیرو که به عنوان نخستین دستگاه اجرایی پیگیر برگزاری این دوره آموزشی شده است، تشکر می‌کنم.