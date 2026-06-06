ابلاغ دستورالعمل ویژه دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی در راستای حمایت از دانشجویان دکتری تخصصی که به دلیل شرایط خاص ناشی از «جنگ تحمیلی رمضان»، در فرآیند پژوهشی و چاپ مقالات بینالمللی با اختلال مواجه شدهاند، دستورالعمل مدیریت فرآیند پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال ۴۰۴۲ را ابلاغ کرد.
سودابه سلیمانی، رئیس کمیته امور اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه، طی نامهای به رؤسای واحدهای استانی، برونمرزی و مستقل، جزئیات «دستورالعمل مدیریت فرآیند پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی در نیمسال ۴۰۴۲» را تشریح کرد.
تسهیلات ویژه برای پیشدفاع و دفاع
بر اساس این بخشنامه، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دانشجویان و با تأکید بر حفظ شاخصهای رتبهبندی علمی دانشگاه، دانشجویان دکتری میتوانند تا پایان نیمسال ۴۰۴۲، علاوه بر شرایط بخشنامههای پیشین، با شرایط تسهیلشده زیر در مراحل پیشدفاع یا دفاع نهایی شرکت کنند:
شرط پیشدفاع و دفاع: پذیرش معتبر برای چاپ حداقل یک مقاله پژوهشی با رتبه A (دانشگاه آزاد اسلامی یا وزارتین).
نمره دفاع: ارزیابی رساله به تشخیص هیئت داوران واگذار شده است.
شرط تسویه حساب: چاپ کامل مقاله ارائه شده در مرحله پیشدفاع/دفاع، برای انجام تسویه حساب الزامی است.
الزام واحدهای دانشگاهی به ارتقای دسترسی پژوهشی
در این دستورالعمل با توجه به فعال شدن IP واحدهای دانشگاهی جهت دسترسی به اینترنت بینالمللی، واحدهای آموزشی موظف شدهاند نسبت به راهاندازی سایتهای کامپیوتری مجهز برای دسترسی دانشجویان به پایگاههای داده و نشریات بینالمللی اقدام کنند. هدف از این اقدام، جبران وقفه دو ماهه ایجاد شده و تسریع در روند پروپوزالنویسی و امور پژوهشی دانشجویان اعلام شده است.
تأکید بر حل مسائل کشور در دوران پساجنگ
کمیته امور اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین از دانشجویان و اساتید راهنما خواسته است با توجه به افزایش استقبال از نشریات معتبر ملی و بینالمللی، اولویت پژوهشی رسالههای دکتری را بر «برنامههای علمی با رویکرد حل مسائل کشور در دوران پساجنگ» متمرکز کنند.
گفتنی است این بخشنامه که در نوزدهمین جلسه کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی به تصویب رسیده، صرفاً تا پایان نیمسال ۴۰۴۲ معتبر بوده و هدف آن حمایت از دانشجویان در شرایط خاص کشور است.
نظر شما