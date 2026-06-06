معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای امروز در بیشتر ساعات آسمانی صاف را مشاهده خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در ساعات بعدازظهر امروز گاهی مواقع شاهد وزش باد هستیم، اما در مجموع پدیده جوی خاصی برای استان پیشبینی نمیشود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: برای روز یکشنبه در طول روز بهویژه بعدازظهرها شاهد افزایش ابر هستیم.
نوروزی با اشاره به پیشبینی وزش باد موقت و لحظهای در استان برای روز یکشنبه اضافه کرد: با توجه به وزش باد احتمال خیزش گرد و خاک بهصورت محلی وجود دارد.
وی ادامه داد: طی ساعات گذشته در خنکترین ساعات کمینه دمای ثبت شده برای آلونی ۱۰ درجه سانتیگراد، اردل ۱۵ درجه سانتیگراد، بروجن ۹ درجه سانتیگراد، بن ۷ درجه سانتیگراد، سامان ۱۲ درجه سانتیگراد، شلمزار، فارسان و فرخشهر ۹ درجه سانتیگراد، کوهرنگ ۸ درجه سانتیگراد، لردگان ۱۲ درجه سانتیگراد، مالخلیفه ۱۶ درجه سانتیگراد و شهرکرد ۵ درجه سانتیگراد میباشد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: بر همین اساس شهرکرد علاوهبراینکه در سطح استان که در کشور هم خنکترین شهر به ثبت رسید.
نوروزی یادآور شد: دمای بیشینه ثبتشده برای شهرکرد در ۲۴ ساعت گذشته ۳۰ درجه سانتیگراد بود و در این مدت مالخلیفه با ثبت بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه استان میباشد.
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