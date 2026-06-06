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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

پیش‌بینی وزش باد شدید و رگبارهای پراکنده در همدان

پیش‌بینی وزش باد شدید و رگبارهای پراکنده در همدان

همدان- کارشناس هواشناسی همدان با اشاره به وضعیت جوی استان در روزهای پیش رو، از احتمال وزش باد شدید و بارش‌های پراکنده در برخی مناطق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن باقری‌شکیب اظهار کرد: آسمان امروز شنبه ۱۶ خردادماه در سراسر استان صاف و آفتابی است؛ اما از اواسط روز یکشنبه، شاهد افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید لحظه‌ای در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب فردا یکشنبه در برخی مناطق به‌ویژه در نیمه شمالی استان و دامنه‌های ارتفاعات، بارش‌های پراکنده، رگبار و رعد و برق لحظه‌ای و نقطه‌ای دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه از روز دوشنبه تا پایان هفته جاری آسمان استان صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود، در خصوص وضعیت دمایی گفت: نیمه اول هفته جاری دمای هوا ثبات نسبی خواهد داشت، اما در نیمه دوم هفته، شاهد افزایش حدود ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای روزانه خواهیم بود.

وی به تشریح گزارش ۲۴ ساعت گذشته پرداخت و افزود: ایستگاه فرودگاه همدان در شبانه‌روز گذشته دمایی بین ۱۰ تا ۲۹ درجه سانتی‌گراد را ثبت کرده و ایستگاه بهار با ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و ایستگاه اسدآباد با ۳۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده است.

باقری شکیب در پایان خاطرنشان کرد: سرعت وزش باد در برخی ساعات دیروز در شهرستان ملایر به ۵۸ کیلومتر بر ساعت رسیده بود که نشان‌دهنده فعالیت سامانه‌های جوی در استان است.

کد مطلب 6851238

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