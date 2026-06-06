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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

اجرای ۴۰ پروژه عمرانی در روستاهای شهرستان دیر

اجرای ۴۰ پروژه عمرانی در روستاهای شهرستان دیر

بوشهر- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: ۴۰ پروژه عمرانی در سطح روستاهای شهرستان دیر در دست اجرا است که به طور میانگین از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی برخوردار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح شنبه در جریان بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی روستاهای شهرستان دیر، روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی را مورد بررسی قرار داد و بر تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اجرا تأکید کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر بیان کرد: ۴۰ پروژه عمرانی در سطح روستاهای شهرستان دیر در دست اجرا است که به طور میانگین از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی برخوردار هستند.

وی گفت: این پروژه‌ها شامل بهسازی و آسفالت معابر روستایی، احداث زمین‌های چمن مصنوعی مینی فوتبال، احداث بوستان‌های محلی و اجرای دیوارهای حفاظتی است که با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی، منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت و قیر مشارکتی در حال اجرا هستند.

برومند با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن مناطق روستایی افزود: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر بهبود زیرساخت‌های عمومی، زمینه افزایش رفاه اجتماعی، توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی و ارتقای ایمنی در روستاها را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6851660

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