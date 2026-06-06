اجرای ۴۰ پروژه عمرانی در روستاهای شهرستان دیر

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح شنبه در جریان بازدید میدانی از پروژههای عمرانی روستاهای شهرستان دیر، روند اجرای طرحهای توسعهای و زیرساختی را مورد بررسی قرار داد و بر تسریع در تکمیل پروژههای در دست اجرا تأکید کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر بیان کرد: ۴۰ پروژه عمرانی در سطح روستاهای شهرستان دیر در دست اجرا است که به طور میانگین از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی برخوردار هستند.
وی گفت: این پروژهها شامل بهسازی و آسفالت معابر روستایی، احداث زمینهای چمن مصنوعی مینی فوتبال، احداث بوستانهای محلی و اجرای دیوارهای حفاظتی است که با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی، منابع مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت و قیر مشارکتی در حال اجرا هستند.
برومند با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن مناطق روستایی افزود: اجرای این پروژهها علاوه بر بهبود زیرساختهای عمومی، زمینه افزایش رفاه اجتماعی، توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی و ارتقای ایمنی در روستاها را فراهم میکند.
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