مراکز خرید گندم در سراسر شهرهای لرستان فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی در سخنانی، آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، خرید تضمینی گندم و نظارت بر کیفیت نان در لرستان را تشریح کرد.
وی با تأکید بر اینکه هیچگونه نگرانی در زمینه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، اظهار کرد: ذخایر استراتژیک استان در شرایط مطلوبی قرار دارد و توزیع اقلامی همچون آرد، برنج و شکر بهصورت مستمر و تحت نظارت دقیق در حال انجام است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در سال جاری افزود: مراکز خرید در سراسر استان فعال هستند و فرایند تحویل محصول کشاورزان بدون وقفه انجام میشود. پرداخت مطالبات گندمکاران نیز در اولویت قرار دارد و با جدیت در حال پیگیری است.
دارابی همچنین کیفیت نان را از مهمترین دغدغههای این مجموعه دانست و گفت: نظارت بر نانواییها تشدید شده و علاوه بر کنترل کیفیت آرد، نحوه پخت و رعایت موازین بهداشتی نیز بهصورت مستمر پایش میشود. در این راستا گشتهای مشترک با دستگاههای نظارتی فعال هستند.
وی تأکید کرد: هدف اصلی مجموعه غله استان، تأمین پایدار کالاهای اساسی و ارتقای کیفیت نان در راستای صیانت از سفره مردم است.
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