  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

۴۰ درصد از مطالبات گندم‌کاران گلستان واریز شد

۴۰ درصد از مطالبات گندم‌کاران گلستان واریز شد

گرگان-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: کشاورزانی که از ۱۵ اردیبهشت تا ۵ خرداد محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، تاکنون حدود ۴۰ درصد مطالبات را دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله مهری با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: در سطح کشور کشاورزانی که از ابتدای سال تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه گندم خود را به دولت تحویل داده‌اند، بیش از ۵۵ درصد مطالباتشان را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در استان گلستان نیز کشاورزانی که از ۱۵ اردیبهشت تا پنجم خردادماه محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، تاکنون حدود ۴۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و پرداخت مابقی مطالبات نیز به‌صورت مرحله‌ای در دستور کار قرار دارد.

مهری با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، اظهار کرد: پرداخت مطالبات کشاورزان بر اساس روند تأمین اعتبارات و به‌صورت تدریجی انجام می‌شود.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی گلستان ادامه داد: استان خوزستان نخستین استانی بود که پرداخت‌ها را بر مبنای نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز کرد و این اقدام موجب شد شایعات مطرح‌شده از سوی برخی سودجویان درباره ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان بی‌اثر شود.

وی خاطرنشان کرد: در هفته‌های گذشته برخی دلالان با انتشار شایعات و ایجاد تردید در میان کشاورزان، اقدام به خرید گندم با قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تضمینی، حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان، می‌کردند اما با اعلام نرخ رسمی و آغاز واریز مطالبات، این روند تا حد زیادی متوقف شده است.

مهری از کشاورزان خواست در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به پیگیری با اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی گلستان ارتباط برقرار کرده و مسائل خود را مطرح کنند.

کد مطلب 6851889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها