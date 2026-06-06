به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله مهری با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: در سطح کشور کشاورزانی که از ابتدای سال تا ۱۵ اردیبهشتماه گندم خود را به دولت تحویل دادهاند، بیش از ۵۵ درصد مطالباتشان را دریافت کردهاند.
وی افزود: در استان گلستان نیز کشاورزانی که از ۱۵ اردیبهشت تا پنجم خردادماه محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، تاکنون حدود ۴۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کردهاند و پرداخت مابقی مطالبات نیز بهصورت مرحلهای در دستور کار قرار دارد.
مهری با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، اظهار کرد: پرداخت مطالبات کشاورزان بر اساس روند تأمین اعتبارات و بهصورت تدریجی انجام میشود.
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی گلستان ادامه داد: استان خوزستان نخستین استانی بود که پرداختها را بر مبنای نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز کرد و این اقدام موجب شد شایعات مطرحشده از سوی برخی سودجویان درباره ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان بیاثر شود.
وی خاطرنشان کرد: در هفتههای گذشته برخی دلالان با انتشار شایعات و ایجاد تردید در میان کشاورزان، اقدام به خرید گندم با قیمتهایی بهمراتب پایینتر از نرخ تضمینی، حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار تومان، میکردند اما با اعلام نرخ رسمی و آغاز واریز مطالبات، این روند تا حد زیادی متوقف شده است.
مهری از کشاورزان خواست در صورت بروز هرگونه مشکل یا نیاز به پیگیری با ادارهکل غله و خدمات بازرگانی گلستان ارتباط برقرار کرده و مسائل خود را مطرح کنند.
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