معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: عدالت در حوزه سلامت ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کشاورز صبح شنبه در بازدید از کلینیک دندانپزشکی با اشاره به نقش راهبردی مراکز دولتی در نظام سلامت استان، اولویت این معاونت را گسترش دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات تخصصی دندانپزشکی دانست و اظهار کرد: احیای مجدد این کلینیک، گامی بلند در راستای تحقق عدالت در سلامت و کاهش تصدیگری هزینههای درمان از جیب مردم است.
وی با اشاره به چالشهای دسترسی به خدمات تخصصی دندانپزشکی گفت: یکی از اولویتهای اصلی این معاونت، ساماندهی و ارائه خدمات درمانی باکیفیت و با تعرفههای دولتی است. کلینیک دندانپزشکی ملت با حمایتهای ویژه و راهبردی ریاست دانشگاه، موفق شد ضمن بازگشت به چرخه خدمت، بار سنگینی از هزینههای دندانپزشکی را از دوش خانوادهها بردارد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن قدردانی از تیم درمانی و کادر پشتیبانی کلینیک ملت، بر لزوم حفظ کیفیت خدمات و استمرار فعالیتهای این مرکز تأکید کرد و افزود: تلاش ما این است که با بهرهگیری از زیرساختهای دولتی، عدالت در سلامت را در حوزه دندانپزشکی بیش از پیش محقق کنیم و از تحمیل هزینههای غیرضروری به مردم شریف استان جلوگیری نماییم.
مدیر امور بیمارستانها و مسئول کلینیکهای پزشکی و دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: هزینههای خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی برای بسیاری از مراجعین، بهویژه در موارد نیاز به بیهوشی، بسیار سنگین و چالشبرانگیز است
علی بن هلال افزود: امروز شاهدیم که به لطف حمایتهای صورت گرفته، این کلینیک نه تنها خدمات خود را با تعرفه دولتی ارائه میدهد، بلکه به یکی از مراکز مرجع تبدیل شده است که مراجعین از سراسر استان بوشهر برای دریافت خدمات تخصصی به آن مراجعه میکنند.
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