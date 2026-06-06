تشخیص خطر سرطان ریه با یک نشانگر خون

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در بیانیه موسسه تحقیقات پزشکی والتر و الیزا هال استرالیا آمده است این یافته ها می تواند به شناسایی افرادی که از داروهای پیشگیرانه سود می برند، حتی قبل از تشخیص سرطان ریه کمک کند.

این مطالعه بیش از ۴۸۰۰۰ نمونه خون را تجزیه و تحلیل کرد و یک امضای ۱۴ پروتئینی را شناسایی کرد که خطر ابتلا به سرطان ریه را طی پنج سال پیش‌بینی می‌کرد و در هشت مجموعه داده بین‌المللی، از جمله در افراد غیر سیگاری، تأیید شد.

محققان پیشنهاد کردند که این امضا از خود تومور نمی آید، بلکه منعکس کننده یک محیط التهابی تغییر یافته ریه است که قبل از سرطان بروز می کند و مرحله پیش از بیماری را برجسته می کند که ممکن است مداخله در آن امکان پذیر باشد.

این مطالعه خاطرنشان کرد: سرطان ریه عامل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در سطح جهان است و برنامه های غربالگری کنونی محدود به افراد مسن با سابقه مصرف سیگار است و بسیاری از موارد را تا مراحل پایانی ناشناخته می گذارد.

«کلر ویدن»، رئیس آزمایشگاه موسسه تحقیقات پزشکی والتر و الیزا هال و نویسنده مرتبط در این مقاله، گفت: «این مطالعه می تواند منجر به رویکردهای غربالگری فراگیرتر و موثرتر برای افراد در سراسر جهان شود.»

وی در ادامه افزود: «با انجام این کار، این یافته‌ها ما را به آینده‌ای نزدیک‌تر می‌کند که در آن مداخله زودهنگام حتی قبل از اینکه سرطان فرصتی برای توسعه پیدا کند، امکانپذیر باشد.»

ویدن گفت: «این مطالعه از این ایده حمایت می کند که برخی از بیماری های شایع مرتبط با افزایش سن دارای یک "وضعیت التهاب مشترک و پیش علامت" هستند و این امضا می تواند در نهایت به پیش بینی و پیشگیری از سرطان ریه و سایر بیماری های ریوی کمک کند.»