راهیابی ۱۵۸ اثر به مرحله نهایی جشنواره ملی «آیات» در جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد حسینی، پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای نوین دیجیتال در ترویج فرهنگ قرآنی اظهار داشت: جشنواره ملی فضای مجازی آیات با هدف جریانسازی هنری و بهرهگیری از ابزارهای رسانهای مدرن برای انتقال مفاهیم متعالی قرآن کریم برگزار شده است که خوشبختانه با استقبال قابلتوجه هنرمندان و فعالان فضای مجازی در سراسر کشور روبرو شد.
وی با اشاره به آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره آیات افزود: در مجموع ۳۵۷ اثر ارزشمند از هنرمندان کشور به دبیرخانه این جشنواره واصل گردید که پس از بررسی اولیه و ارزیابی کمی و کیفی توسط هیئت انتخاب، تعداد ۱۵۸ اثر موفق شدند به مرحله نهایی و داوری راه یابند.
حسینی، ضمن تفکیک آمار آثار راهیافته به مرحله نهایی، تصریح کرد: در بخش موشنگرافی با ۵۲ اثر راهیافته، شاهد رقابت تنگاتنگی در روایت تصویری مفاهیم دینی بودیم در بخش عکس نوشته با ۸۶ اثر، بیشترین حجم آثار راهیافته را به خود اختصاص داد که نشاندهنده اقبال عمومی به این قالب جذاب و پرمخاطب است.
وی افزود: بخش پادکست نیز با ۲۰ اثر ظرفیتهای شنیداری هنرمندان در حوزه محتوای قرآنی را به نمایش گذاشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با تقدیر از تمامی شرکتکنندگان و داوران مرحله مقدماتی، خاطرنشان کرد: این جشنواره بستری برای کشف استعدادهای جدید و همافزایی فعالان فرهنگی در فضای مجازی است و امیدواریم آثار برگزیده در مرحله نهایی بتوانند با کیفیت هنری بالا پیامهای قرآنی را به شکلی تأثیرگذار در سطح جامعه مخاطبان فضای مجازی منتشر کنند.
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