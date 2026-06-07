به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، یکشنبه شب در نشست ستاد برنامه‌ریزی شب‌ اقتدار ویژه هنرمندان، ضمن تجلیل از استقبال بی‌ نظیر مردم از برنامه‌های فرهنگی اخیر بر لزوم نقش‌آفرینی پررنگ جامعه هنری در صدمین شب از این رویداد تأکید کرد.



وی با اشاره به اینکه صدمین شب از سلسله برنامه‌های شب‌های اقتدار به نام شب هنرمندان نام‌گذاری شده است، اظهار داشت: بیستم خردادماه، فرصتی مغتنم برای هنرمندان متعهد جنوب کرمان است تا با ارائه آثاری فاخر و متفاوت دین خود را به فرهنگ و مقاومت ادا کنند و از همه هنرمندان درخواست می شود تا با تمام توان و خلاقیت برنامه‌ ای درخور شأن این مردم عزیز تدارک ببینند.



حسینی، با بیان اینکه جنوب کرمان سرشار از استعدادهای هنری در حوزه‌های مختلف است، بر لزوم بهره‌گیری از این ظرفیت‌های بی‌بدیل تأکید کرد و افزود: در این رویداد نه تنها به دنبال نمایش پتانسیل‌های منطقه هستند، بلکه قصد دارند با استفاده از زبان هنر پیوند میان مردم و ارزش‌های والای جامعه را مستحکم‌تر کرده و از هنر به عنوان ابزاری اثرگذار برای انتقال پیام حماسه و اقتدار بهره ببرند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با تأکید بر اینکه شب هنرمندان باید با شب‌های پیشین تفاوت ملموسی داشته باشد، تصریح کرد: مردم ولی‌ نعمتان نظام هستند و حضور پرشور و حماسی آنان در میادین و برنامه‌های اخیرمایه دلگرمی و افتخار رزمندگان و مسئولان شده است.



وی افزود: در صدمین شب شاهد ترکیبی از هنر موسیقی، تئاتر، شعرخوانی، دلنوشته‌ های ادبی و همچنین برنامه‌های جنبی در قالب نمایشگاه‌های فرهنگی خواهیم بود تا مخاطبان با فضایی تازه و اثرگذار روبه‌رو شوند.



حسینی، با بیان اینکه هنرمندان همواره در کنار مردم هستند و این هم‌افزایی رمز ماندگاری و تأثیرگذاری این رویدادهاست، خواستار گسترش این رویکرد در تمامی شهرستان‌های تابعه شد تا در هر شهرستان نیز شبی ویژه با حضور هنرمندان بومی برگزار شده و شاهد موجی از نشاط و آگاهی‌بخشی هنری در سراسر منطقه باشیم.