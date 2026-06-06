به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مذاکرات هستهای و تحولات منطقهای، تأکید کرد: هرگونه توافق با ایالات متّحده، میبایست تجلّی تحوّلی شگرف و راهبردی در سطح منطقه و نظام بینالملل باشد؛ تحوّلی که نویدبخش افول توانمندیهای نظام سلطه در تحمیل اراده نظامی و سیاسی خویش بر منطقه غرب آسیا است.
وی افزود: ضرورت دارد هر تفاهمی در مسیر تکوین موازنۀ جدید منطقهای و با ابتناء بر الگوی امنیت «اسلامی-ایرانی» شکل پذیرد؛ بهنحوی که با ارتقاء و تثبیت نقشآفرینی جمهوری اسلامی ایران و سایر بلاد اسلامی، منطقه گام در مرحلهای از بازتوزیع هندسۀ قدرت و نفوذ نهد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خاطرنشان کرد: طرح شوم سردمداران رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهوی جنایتکار برای خلق «خاورمیانه جدید»، برای همیشه به وادی نیستی رود.
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