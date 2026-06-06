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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

گام‌های استوار نونهالان در مسیر سنت‌های کهن

گام‌های استوار نونهالان در مسیر سنت‌های کهن

جشنواره مسابقات انتخابی مهارت‌های فردی ورزش‌های زورخانه‌ای با هدف استعدادیابی و ترویج فرهنگ پهلوانی در رده‌های سنی خردسالان و نونهالان در استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد با شور و شوق آینده‌سازان این ورزش آغاز شد و شرکت‌کنندگان با اجرای دقیق فنون، ارادت خود را به این میراث فرهنگی به نمایش گذاشتند. در پایان این رقابت‌ها که با حضور جمعی از پیشکسوتان و خانواده‌ها همراه بود، طی آیین اختتامیه‌ای با حضور منوچهر خسروزاده، رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان، از مربیان تجلیل و به برترین‌ها مدال و لوح قهرمانی اهدا شد.

منوچهر خسروزاده در حاشیه این مراسم گفت: «توسعه ورزش زورخانه‌ای از سنین پایه، رسالتی برای حفظ هویت فرهنگی ماست. برگزاری چنین جشنواره‌هایی بستری برای شناسایی استعدادهای درخشان است و ما معتقدیم این نونهالان، سفیران آینده منش پهلوانی هستند.»

وی ضمن قدردانی از حضور پرشور خانواده‌ها، بر تداوم حمایت همه‌جانبه هیئت از توسعه این رشته اصیل تأکید کرد. این جشنواره در نهایت با درخشش ورزشکاران خردسال به پایان رسید و نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش زورخانه‌ای استان بود.

کد مطلب 6851765

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