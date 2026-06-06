به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه معاون هماهنگکننده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز با حضور سردار علیرضا حیدرنیا فرمانده سپاه استان البرز و حجتالاسلام والمسلمین محمد نعیمی مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه استان برگزار شد.
در این مراسم، سرهنگ پاسدار مجید درویشی، با پیشنهاد فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز و با حکم فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان معاون هماهنگکننده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز معرفی شد.
در بخشی از این حکم، بر اهتمام ویژه به اجرای دقیق تدابیر و دستورات ابلاغی، هماهنگسازی و انسجامبخشی به امور و فعالیتهای سپاه استان، نظارت و کنترل مستمر بر فرآیندها، هدایت و کمک به سیاستگذاری و برنامهریزیهای راهبردی، ارتقای خدمات رفاهی کارکنان و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود تاکید شده است.
همچنین التزام و تبعیت از فرامین و منویات فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، به عنوان یکی از مهمترین محورهای این مسئولیت مورد تأکید قرار گرفته است.
سرهنگ پاسدار مجید درویشی، از مدیران و فرماندهان با تجربه سپاه بوده و انتظار میرود با بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیتهای موجود، در راستای ارتقای هماهنگی، انسجام سازمانی و تحقق مأموریتهای سپاه در استان البرز گامهای مؤثری بردارد.
همچنین در این آیین از خدمات و تلاشهای سرهنگ پاسدار مجید زنجانی در دوران تصدی مسئولیت معاونت هماهنگکننده سپاه استان تقدیر شد.
گفتنی است، وی پیش از این با حکم فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان جانشین سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز منصوب شده بود.
این مراسم با تاکید بر تداوم خدمترسانی، ارتقای آمادگیها، همافزایی سازمانی و تحقق اهداف متعالی سپاه در استان البرز برگزار شد.
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