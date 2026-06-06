دستگیری متخلفان شکار پرندگان در کیاسر

عباس در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: گشت‌های مستمر و هدفمند در مناطق تحت مدیریت و زیستگاه‌های طبیعی استان برای پیشگیری از تخلفات، صیانت از تنوع زیستی و برخورد با شکار و صید غیرمجاز با جدیت ادامه دارد.

وی درباره عملکرد مأموران یگان حفاظت پارک ملی کیاسر توضیح داد: محیط‌بانان حین گشت در مناطق آزاد پشت‌کوه، دو متخلف را شناسایی و دستگیر کردند که قصد داشتند به صورت غیرمجاز پرنده شکار کنند. از این افراد یک دستگاه اسپیکر و چندین تله سیمی که برای زنده‌گیری پرندگان استفاده می‌شد، کشف و ضبط شد. متخلفان برای طی مراحل قانونی به پاسگاه انتظامی اروست تحویل داده شدند.

زارع همچنین به عملیاتی در شهرستان آمل اشاره کرد و افزود: در گشتی مشترک با کلانتری ۱۲ آمل، یک قبضه سلاح شکاری تک‌لول غیرمجاز، لاشه یک جوجه‌تیغی و چهار عدد فشنگ چهارپاره کشف و ضبط شدو در این رابطه یک متخلف دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس یگان حفاظت محیط زیست مازندران از کشف چوب قاچاق در ساری نیز خبر داد و گفت: مأموران مستقر در پناهگاه حیات وحش سمسکنده، هنگام گشت در محدوده خارج از فنس این پناهگاه، حدود ۲۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق از یک متخلف کشف و ضبط کردند. پس از تکمیل مستندات، پرونده این فرد به مرجع قضایی ارسال شد.

زارع در ادامه از تحویل یک قلاده سنجاب قفقازی توسط یکی از دوستداران محیط زیست در کلاردشت قدردانی کرد و گفت: این فرد ارزشمند پس از بررسی وضعیت جسمانی، تحت اقدامات لازم برای بازگشت به زیستگاه طبیعی قرار گرفت.

وی در پایان با تأکید بر نقش مهم مردم و جوامع محلی، خاطرنشان کرد: همکاری شهروندان در کنار تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان، تأثیر چشمگیری در پیشگیری از تخلفات و حفظ سرمایه‌های طبیعی دارد. یگان حفاظت محیط زیست مازندران قاطعانه با هرگونه تعرض به محیط زیست و گونه‌های جانوری برخورد قانونی خواهد کرد.