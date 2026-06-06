راهیابی کاریکاتور کاریکاتوریست شیرازی به مسابقه جهانی ورد پرس پرتقال

به گزارش خبرگزاری مهر، کاریکاتور احمدرضا سهرابی کاریکاتوریست شیرازی به نمایشگاه و کتاب سال مسابقه جهانی ورد پرس کارتون پرتغال راه یافت.

این مسابقه از معتبرترین رویدادهای کارتون و کاریکاتور جهان است که سالانه در شهر لیسبون پرتغال برگزار می شود.

ورد پرس کارتون به بررسی آخرین تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک سال گذشته در قالب مروری بر بهترین کاریکاتورهای خبری ، رسانه ای و مطبوعاتی جهان می پردازد که به لحاظ اهمیت ، نزد کاریکاتوریست های جهان به اسکار کارتون و کاریکاتور معروف است.

لازم به ذکر است احمدرضا سهرابی تاکنون ۷۰ جایزه از جشنواره های ملی و بین‌المللی کاریکاتور و مطبوعات کسب کرده است که از جمله می توان به جایزه اول مسابقه جهانی «فکس برای صلح» ایتالیا ، دو دوره جایزه اول «لبخند دریای نوروراسیسک» روسیه ، جایزه اول «سواد رسانه ای» اندونزی و نشان عالی هنر چین اشاره کرد.

جایزه اول جشن روزنامه نگاران جوان ایران ، جایزه اول جشنواره مطبوعات خلیج فارس ، جایزه دو دوره جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های ایران از دیگر افتخارات احمدرضا سهرابی به شمار می رود.