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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

طعنه سنگین بقائی به رئیس‌جمهور لبنان/ «فروشِ دوست و خریدِ دشمن»

طعنه سنگین بقائی به رئیس‌جمهور لبنان/ «فروشِ دوست و خریدِ دشمن»

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای رئیس‌جمهور لبنان علیه ایران، در پیامی تلویحی نوشت: آن‌که کنارش ایستاده را می‌فروشد و آن‌که روبه‌رویش ایستاده را می‌خرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه شنبه ۱۶ خرداد در تایید واکنش وزیر امور خارجه به اظهارات و ادعاهای رئیس‌جمهور لبنان، در یکی از شبکه‌های اجتماعی به زبان عربی نوشت: آن‌که کنارش ایستاده را می‌فروشد و آن‌که روبه‌رویش ایستاده را می‌خرد. کسی که از او حمایت کرده را رها می‌کند و از کسی که او را در تنگنا گذاشته، پشتیبانی می‌کند!

واکنش بقائی به ادعاهای جوزف عون

جوزف عون رئیس جمهور لبنان در مصاحبه با سی‌ان‌ان، مدعی شده بود ایران از لبنان به عنوان اهرم فشار مذاکرات با آمریکا استفاده می کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان امروز در واکنش به این اتهام‌زنی رئیس‌جمهور لبنان در شبکه ایکس یادآور شد: بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می کند. اگر لبنان برای ایران ابزار چانه زنی بود، ما مدت ها پیش به توافق رسیده بودیم. لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید، آقای رئیس جمهور!

کد مطلب 6851839
هادی رضایی

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