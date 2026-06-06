کشت چهار هزار هکتار جو در هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیزاده روز شنبه، توسعه کشت جو در شهرستان هشترود را نسبت به سال های قبل رو به رشد دانست و افزود: با توجه به افزایش قیمت جو در بازار، کشت این محصول به عنوان یکی از محصولات پردرآمد کشاورزان محسوب می شود و استقبال زارعان نسبت به کشت آن در حال افزایش است.

به گفته وی مدیریت جهاد کشاورزی هشترود در راستای رعایت الگوی کشت با برگزاری کلاس های ترویجی و مراسم های مربوط به روز مزرعه و نیز آموزش های چهره به چهره با کشاورزان، درصدد افزایش سطح زیر کشت جو به ویژه در اراضی آبی حرکت می کند و این فعالیت ها در طول سال تداوم دارد.

علیزاده به حمایت‌های فنی و نهادی صورت گرفته در اراضی کشاورزی هشترود اشاره و اضافه کرد: در سال جاری، کشاورزان در این مزارع از حدود ۴۰۰ تن کود اوره استفاده کردند که از سوی جهاد کشاورزی ارایه شده است.

وی پایش میدانی و مستمر آفات و بیماری‌ها در تمامی مزارع را از جمله فعالیت های مستمر و بی وقفه جهاد کشاورزی هشترود اعلام کرد و افزود:‌ حفظ سطح سبز مزارع، افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد در واحد سطح از اولویت‌های اصلی این مدیریت است.

مدیر جهاد کشاورزی هشترود ادامه داد: طی امسال در اراضی پایاب سد سهند ۲۵۰ هکتار جو آبی در تناوب با محصولات سبزی و صیفی از جمله هندوانه کشت شده است.

شهرستان هشترود با جمعیت ۶۲ هزار نفر در فاصله ۱۲۰ کیلومتری جنوب تبریز و ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مراغه واقع شده است.