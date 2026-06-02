پیگیری مشکلات آب بناب در وزارت نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعهای روز سه شنبه به همراه حجتالاسلام محمدباقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، با جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، در محل وزارت نیرو دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و جمعی از مدیران کل مرتبط برگزار شد، آخرین وضعیت منابع آبی شهرستان بناب، چالشهای موجود در تأمین آب شرب و همچنین نیازهای بخش کشاورزی این شهرستان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط آبی شهرستان، بر ضرورت اولویتبندی پروژههای آبی بناب در بودجههای عمرانی تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای طرحهای انتقال و ذخیرهسازی آب شد.
همچنین فرماندار بناب در این نشست با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی و پاسخگویی به نیازهای شرب و کشاورزی، بر لزوم توجه ویژه به زیرساختهای آبی این شهرستان تأکید کرد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز پس از استماع مسائل و دغدغههای مطرحشده، بر عزم وزارت نیرو برای حمایت از پروژههای آبی شهرستانهای در معرض خطر خشکسالی تأکید کرد و از ارائه راهکارهای فنی برای مدیریت بهینه منابع آب خبر داد.
این دیدار در راستای پیگیری مطالبات آبی شهرستان بناب و تقویت زیرساختهای مرتبط با تأمین و مدیریت منابع آب برگزار شد.
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