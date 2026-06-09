به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدیان روز سه شنبه اظهار کرد:به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی خاص شهرستان خداآفرین تقویم زراعی و زمان برداشت غلات در این منطقه نسبت به سایر شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی متفاوت بوده و همواره زودتر آغاز می‌شود.

وی افزود:بر همین اساس عملیات برداشت محصول جو از دهم خردادماه در مزارع شهرستان آغاز شده است و با توجه به روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود این عملیات تا پانزدهم تیرماه به پایان برسد.

مدیر جهاد کشاورزی خداآفرین با اشاره به رشد قابل‌ توجه تولید در سال زراعی امسال گفت:امسال سطح زیر کشت محصول جو در اراضی کشاورزی شهرستان به ۳ هزار و ۷۷۶ هکتار افزایش یافته است.

وی تصریح کرد:با توجه به ارزیابی‌های کارشناسی و وضعیت مطلوب مزارع برآورد می‌شود میزان برداشت نهایی این محصول به بیش از ۱۰ هزار تن برسد که نشان‌دهنده جهشی مثبت در تولید غلات این شهرستان است.

محمدیان با یادآوری آمار سال زراعی گذشته تصریح کرد:سال قبل سطح زیر کشت جو در خداآفرین ۳ هزار و ۲۸۶ هکتار بود اما به دلیل بروز خشکسالی، تنش‌های آبی و شرایط نامساعد جوی کشاورزان با افت تولید مواجه شدند و مجموع برداشت محصول به ۷ هزار و ۲۰۰ تن محدود شد.

وی در خصوص وضعیت بازار و نحوه مصرف این محصول خاطرنشان کرد:اقتصاد کشاورزی در شهرستان خداآفرین پیوند تنگاتنگی با حوزه دامپروری دارد؛ از این رو بخش اعظم جو تولیدی به منظور تامین خوراک دام بومی در داخل منطقه مصرف می‌شود.

محمدیان افزود:با توجه به تقاضای بالای داخلی برای تامین نهاده‌های دامی طرح خرید تضمینی برای محصول جو در این شهرستان اجرا نمی‌شود و تولیدات مستقیماً وارد چرخه مصرف دامداری‌های محلی می‌شود.