امنیت غذایی، ستون اقتدار ملی در شرایط جنگ اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید نیازی روز پنجشنبه در پنجمین نشست تخصصی دبیرخانه خواجه نصیرالدین طوسی در مراغه اظهار کرد: پایداری تولید در بخش کشاورزی مرهون تلاش‌های مستمر کشاورزان و کارشناسان این حوزه است و تقویت امنیت غذایی نیازمند حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی است.

وی با اشاره به وابستگی ۸۵ درصدی امنیت غذایی کشور به تولیدات داخلی افزود: اگر این میزان از خودکفایی وجود نداشت، کشور در شرایط حساس و بحرانی با مشکلات جدی مواجه می‌شد.

مشاور امور اجتماعی وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت حمایت مادی و معنوی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی تصریح کرد: در دوران جنگ اقتصادی، اولویت نخست مسئولان باید پشتیبانی از فعالان این بخش باشد، چرا که تأمین امنیت غذایی بدون تقویت تولید داخلی ممکن نیست.

وی با یادآوری تجربه دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مهم موفقیت کشور در آن دوران، حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از اختلال در تأمین نیازهای عمومی مردم بود که با مجاهدت تولیدکنندگان داخلی محقق شد.

نیازی همچنین به وضعیت ذخایر استراتژیک کشور اشاره کرد و گفت: با وجود فشارهای اقتصادی و شرایط خاص کشور، تاکنون نیازی به برداشت از ذخایر راهبردی نبوده که این موضوع نشان‌دهنده مدیریت مناسب در حوزه تأمین کالاهای اساسی است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد نیازهای بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود که بیانگر نقش کلیدی این بخش در اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی است.