نمایش خودکفایی و تاب آوری زنجیره تامین دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی، با تأکید بر اینکه نمایشگاه فارمکس امسال باید فراتر از یک رویداد تجاری، نمایشگر بلوغ استراتژیک صنعت تولید مواد اولیه دارو در کشور باشد، گفت: در شرایطی که رژیم صهیونی و آمریکا با حملات مکرر به زیرساخت‌های حیاتی از جمله پتروشیمی‌ها، سعی در ایجاد اختلال در زنجیره تأمین دارند، برگزاری این نمایشگاه باید پیامی روشن از خودکفایی و تاب‌آوری را مخابره کند. فارمکس باید با به رخ کشیدن توانمندی‌های داخلی، نگرانی‌ها را به امیدواری و اطمینان تبدیل نماید.

وی در تشریح اهداف راهبردی نمایشگاه فارمکس گفت: صنعت داروسازی کشور در ماه‌های اخیر تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داشته است. حملات دشمنان به زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی‌ها، چالش‌هایی را در مسیر زنجیره تأمین مواد اولیه دارو ایجاد کرده است، اما ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که این چالش‌ها هرگز منجر به ناامیدی یا توقف چرخه تولید نشده است. شبکه تولید مواد اولیه داخلی با تکیه بر دانش فنی بومی، نه تنها دوام آورده، بلکه با چابکی بیشتری خود را با شرایط جدید تطبیق داده است. فارمکس باید فرصتی باشد تا این دستاوردهای پنهان را آشکار کرده و به جامعه درمانی و مردم اطمینان دهد که شریان حیاتی تأمین دارو، قطع‌ ناشدنی است.

وی افزود: تجربه روزهای سخت جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه ثابت کرد که فعالان حوزه سلامت، از تولیدکنندگان تا داروسازان، الگویی از مقاومت و پایداری هستند. همان‌طور که داروخانه‌ها با وجود آسیب‌دیدگی فیزیکی برخی واحدها و محدودیت‌های لجستیکی، بدون وقفه خدمت‌رسانی کردند، تولیدکنندگان نیز در کنار سایر اجزای زنجیره سلامت، خستگی‌ناپذیر و مقاوم ظاهر شدند و جریان تولید را حفظ نمودند. یاد شهدای گرانقدر عرصه داروسازی، انگیزه‌ای مضاعف برای تقویت بنیه تولید داخلی و ادامه راه آنان ایجاد کرده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره نقش فارمکس در کاهش تشویش‌های ناشی از تحریم‌ها و حملات خارجی، گفت: یکی از اهداف اصلی دشمن، ایجاد ناامنی روانی و نگرانی از کمبود دارو است. فارمکس باید با نمایش ظرفیت‌های واقعی و استانداردهای کیفی تولیدکنندگان داخلی مواد اولیه، این حربه را خنثی کند. وقتی بازدیدکنندگان شاهد باشند که مواد مؤثره کلیدی داروها با تکنولوژی‌های پیشرفته و کیفیت مطلوب در داخل کشور تولید می‌شود، اعتمادشان به سیستم سلامت بازمی‌گردد. این نمایشگاه باید ویترینی شایسته از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدی باشد که توانسته‌اند وابستگی به واردات را در اقلام استراتژیک به حداقل برسانند.

هاشمی با تأکید بر اهمیت هماهنگی زنجیره تأمین در شرایط بحران، خاطرنشان کرد: در روزهای اوج تنش، اتاق فرمان مشترک سازمان غذا و دارو و انجمن شرکت‌های پخش با استفاده از سامانه‌های پایش لحظه‌ای، مدیریت توزیع مواد اولیه و داروهای نهایی را بر عهده داشت. این مدل چابک تصمیم‌گیری که منجر به حفظ شاخص دسترسی به داروهای حیاتی شد، اکنون باید در فارمکس نهادینه شود. نمایشگاه باید محلی برای عقد قراردادهای بلندمدت بین تولیدکنندگان مواد اولیه و تولید کنندگان دارو باشد تا نوسانات احتمالی ناشی از حملات جنگ به حداقل برسد.

وی درباره رویکرد اقتصادی نمایشگاه در سایه تهدیدات زیرساختی، توضیح داد: با توجه به حساسیت پتروشیمی‌ها و زیرساخت‌های تولید در برابر حملات دشمن، تمرکز فارمکس باید بر فناوری‌هایی باشد که پایداری تولید را در شرایط بحرانی تضمین می‌کنند. همچنین، حمایت از طرح‌های پراکنده‌سازی جغرافیایی واحدهای تولید مواد اولیه، که ریسک متمرکز بودن زیرساخت‌ها را کاهش می‌دهد، از اولویت‌های کلان نظام سلامت است. فارمکس باید بستری برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی در این حوزه‌های استراتژیک باشد.

هاشمی در پایان به پیام فارمکس برای جامعه جهانی اشاره کرد و گفت: حضور در این نمایشگاه برای شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی این پیام را دارد که ایران، به رغم تمامی کارشکنی‌ها و حملات نظامی به زیرساخت‌هایش، دارای صنعت داروسازی بومی و مقاوم است. صنعت بزرگ داروسازی ایران آماده است با تکیه بر توان تولید مواد اولیه، نه تنها نیاز داخلی را تأمین کند، بلکه به هاب صادراتی دارو در منطقه تبدیل شود. این بهترین پاسخ به کسانی است که خواستار فلج کردن نظام سلامت ایران هستند.

وی تصریح کرد: سازمان غذا و دارو از هر اقدامی که بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی را در معرض نمایش قرار دهد، حمایت می‌کند. قوت قلب امروز صنعت دارو، نتیجه سال‌ها تلاش شبانه‌روزی متخصصان ایرانی است که اجازه نداده‌اند چرخ تولید دارو حتی برای یک لحظه از حرکت باز ایستد. فارمکس امسال می‌تواند نماد پیروزی اراده ملی بر تهدیدات خارجی و نقطه عطفی در توسعه خودکفایی دارویی کشور باشد.